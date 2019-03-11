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吳德榮：輻射冷卻作用 明晨空曠處低溫12度

2019-03-11 07:42聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天下午起將告別連續濕冷的天氣，不過入夜後因強輻射冷卻作用，明（12日）晨氣溫降到最低，台北市約14度左右、空曠地區可降至12度左右，要注意保暖。

吳德榮指出，本周有兩波鋒面通過、天氣多變。周三中層雲略增、仍有陽光，白天舒適早晚微冷；午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。周四至周五清晨鋒面接近及通過，各地雲量多，中部以北、南部山區及東半部有局部短暫雨。周五白天起東北季風影響，氣溫略降，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區天氣好轉。

他說，周六東北季風減弱，各地多雲時晴，氣溫略升，山區午後有局部短暫雨的機率。周日另一鋒面通過，中部以北、南部山區及東半部轉有雨，北台灣轉濕涼微冷。

至於今天，吳德榮表示，上午各地仍有局部零星降雨，南台灣較明顯，天氣濕涼；下午起西半部漸轉乾，偶見陽光，山區及東半部仍有局部零星降雨。

中央氣象局指出，周二清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部及東北部低溫約13、14度，其他地方約16到18度，沿海空曠地區可能更低一些。周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周二至周三白天水氣偏少。

氣象局說，周三晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定。周四鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率再度提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

中央氣象局指出，周二清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。本報資料照片
中央氣象局指出，周二清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。本報資料照片
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