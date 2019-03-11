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雨下到人快發霉！ 彭啟明：降雨漸緩和、乾到周三

2019-03-11 07:33聯合報 記者雷光涵╱即時報導

全台灣連續下了近五天的春雨，許多人覺得家裡快發霉了。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天降雨緩和，陽光漸露，穩定的天氣將維持到周三；不過周三下半天到晚上會有一波鋒面帶水氣，預計影響到周五。

彭啟明在臉書發文指出，目前台灣上空都還有些水氣，但已經明顯減少，靠山區偶飄雨，但都轉為零星陣雨，陽光會逐漸露出。他建議大家把握盡快曬洗衣物或到戶外曬曬太陽，不過白天回溫有限。

他說，今晚到周二清晨可能有波東北風南下，北部空曠低溫有機會降到13-15度，稍有點涼意，但較為晴朗，有些輻射冷卻效應，白天會有機會突破21-22度以上，北部比較起上周的濕涼已經舒服很多，中南部25-28度，較為舒適。

彭啟明指出，預計較穩定的天氣維持到周三，周三下半天到晚上，另外一波鋒面雲系將會掠過台灣，這波有些水氣，預期影響一、兩天，周五之後會稍微緩和。他表示，春天的系統變動度較大，這波水氣的多寡待鋒面成形再觀察較為合適。

不過他提醒，前波水氣的後面，有境外汙染物在北方順著東北風南下，目前台灣上空的空氣汙染濃度數值已增加，預期西半部有不少地方會接近橘色提醒、對敏感族群不健康的等級，周二、三可能會有更多境外的影響，與境內的汙染累積加成。所以這周大家可能會覺得空氣相當糟糕。

中央氣象局表示，今天隨著北方乾空氣南下，降雨將由北往南逐漸停止，上半天各地仍有局部短暫陣雨，中午過後中部以北及東北部可望轉為多雲的天氣，晚上以後南部及花東的降雨也將減少，剩下東半部及山區仍有零星短暫雨。

溫度方面，氣象局說，受大陸冷氣團影響，清晨北部低溫只有13、14度，其他地方約16到19度，白天北部及宜蘭、花蓮天氣偏涼，高溫約17、18度，其他地方較為舒適，高溫可來到21到24度。此波冷氣團最冷的時間預計將落在明天（12日）清晨，配合輻射冷卻影響，北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫，請多加注意。

中央氣象局說，受大陸冷氣團影響，清晨北部低溫只有13、14度，其他地方約16到1...
中央氣象局說，受大陸冷氣團影響，清晨北部低溫只有13、14度，其他地方約16到19度，白天北部及宜蘭、花蓮天氣偏涼，高溫約17、18度，其他地方較為舒適，高溫可來到21到24度。本報資料照片
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冷氣團低溫
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