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補照費大錢坑...政大規畫拆大智樓、大仁樓

2019-03-10 23:31聯合報 記者章凱閎╱即時報導

文大火災後，全台大學仍有214棟無照校舍，且多數是民國60年建築法修正前就興建完的老舊校舍。政大總務長顏玉明分析，這類校舍，現有三條路可走。一是拆除，二是斥資鉅額取得使照，三則是申請成為文化資產。但依文資法規定，建物作爲文資保存後，雖可免申請使照，卻必須循古法修繕，且不善管理還會被罰款，成為多所學校的燙手山芋。

目前，政大校內10棟無照校舍，僅規劃留下歷史最久的四維堂、果夫樓、志希樓，預計年底取得使照；其餘大智樓、大仁樓等7棟校舍，由於補照難度高，已規劃拆除並報教育部。但拆除時程，除了看何時有錢能拆、有地能建新校舍，顏玉明說，也涉及校友、文資團體的態度。

除了去年底台大鹿鳴堂事件，顏玉明舉例，政大也曾規劃拆除部分50年代興建的教職員宿舍「化南新村」，以興建法學院教學大樓；當地居民發起搶救行動後，台北市文資審議會也認定其為聚落建築群。如今，校方依法須維護修繕原址，卻因地基不紮實，成為地震災害的隱憂。

除了政大，4成建物有半世紀歷史的台大，也因眾多古蹟需維護，成了校務預算的沈重負擔。一位校內知情人士表示，台大徐州路校區內3棟古蹟，光屋頂修繕費就高達7000萬；但全校建築修繕預算一年僅約6000至8000萬，「一年的經費，往往半年就花光」，也壓縮許多基礎建設的經費。

對此，台大總務長葛宇甯認為，若老舊校舍一再被認定為文資、不得拆除，長遠下來將影響學校發展。他表示，文史意義之外，經費與後續管理也須系統性檢討，別再讓老舊校舍因受文資鑑定而「動彈不得」。

台大政大建築
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