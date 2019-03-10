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獨／文大火災後...全台仍有214棟無照校舍台大最多

2019-03-10 23:04聯合報 記者章凱閎╱即時報導

文化大學大典館火災後，無照校舍再次引發爭議。本報獨家掌握全台大學無照校舍名單，截至去年12月止，仍有214棟校舍沒有使用執照，包含國立大學15校、154棟；私立大學11校、60棟。其中，台大校內就涵括60棟，位居第一。

據了解，這些無照校舍大多為民國60年「建築法」修正前興建完的老建物，持有工務局核發的建照、營造執照，且當時法令也無要求建物需請領使用執照，非屬違建。不過，教育部早在2013年，列管無照校舍，並要求各校隔年底前完成補照程序，否則建物要停用且拆除；但期程卻一延再延，至今仍有上百棟校舍未能領照。

為何補照頻卡關？經調查發現，補一張老校舍的使用執照，已成為各大學財政上的沈重負擔；且若不補照，改規畫拆除，後續變數更大。

依現行法，民過60年前的既存建物，須經建築師安全鑑定通過，才拿得到使證。台大副總務長徐炳義指出，台大60棟無照校舍中，有43棟屬這此類建物，包括椰林大道兩側的一號館至五號館，興建期可追溯至日治時期。

但上世紀的老校舍要達到時下建築、消防及無障礙空間等標準，往往傷筋動骨，包括樓梯拓寬、改耐火建材、搭設電梯等。徐炳義估計，拿一張使照，至少要花上千萬元，且屋齡愈老、面積愈大，成本也愈高。

不只是台大，政大校內最早興建的果夫樓、志希樓，以及精神象徵「四維堂」也是無照校舍。政大總務長顏玉明拿出報價單，3棟補照成本至少3000萬元，還未算入往年耐震結構補強的例行費用。但教育部補助項目「因經費所限」，僅針對無障礙設施，每年每校至多提供200萬元經費。

許多大學付不出老校舍的補照費用，只能報請拆除。但學生去處、新教室有無著落？仍是未知數；且台大等歷史悠久大學，更面臨文資認定的變數。例如有52年歷史的鹿鳴堂，台大原因建築老舊、結構不穩因素而決議拆除，但校友及文資團體發起搶救行動，後鹿鳴堂也被登錄為「歷史建築」全棟保留，影響一旁新建的卓聯大樓。

對此，教育部高教司司長朱俊彰表示，無照校舍涉及學生公安，取得使照是法定標準「不該打折扣」。經費部分，他則認為，各大學應自行調度校務基金的分配，解決使照問題。

台大歷史建築教育部
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