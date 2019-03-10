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一張圖看一周天氣！急凍12度 鋒面、冷空氣接力

2019-03-10 23:03聯合報 記者侯俐安╱即時報導

明天受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣一整天偏冷，其他地區早晚也偏冷，請注意保暖，適時添加衣物以免受涼；預測高溫方面，北部及東北部只有18度，東部及東南部約19至21度，中南部高溫約22至24度；低溫方面，北部及東北部約13、14度，其他地區16至18度。

氣象局預估，此波冷氣團最冷預估是在明夜至周二的清晨，配合輻射冷卻影響，北部沿海空曠地區可能降至12、13度的低溫；至於天氣方面，水氣較今天減少，漸轉乾冷，因此雨勢逐漸趨緩，僅僅只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區均為短暫雨後多雲的天氣。

氣象局預估，周二清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部及東北部低溫約13、14度，其他地方約16到18度，沿海空曠地區可能更低一些，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周二至周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

不過周三晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。周四鋒面通過、東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率再度提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

氣象局指出，周五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

北方冷空氣一波波頻繁南下，冷暖變化快速。圖／取自臉書「報天氣—中央氣象局」
北方冷空氣一波波頻繁南下，冷暖變化快速。圖／取自臉書「報天氣—中央氣象局」
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