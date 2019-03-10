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談張嘉佳新作《雲邊有個小賣部》 那條回家的路

2019-03-10 21:14聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

文／艾莉（作家）

從全世界到雲邊鎮的小賣部這條回家的路，張嘉佳走了五年。

當大家都在猜他的下一部作品是不是還談愛情，張嘉佳卻交出了王鶯鶯這個角色，讓劉若英指名想演，也就是《雲邊有個小賣部》這長篇小說裡男主角劉十三的外婆。

大家都期待張嘉佳的下一篇依然是愛情故事，卻等來了另一種老派的愛情。

劉十三與程霜從小就認識了對方，他們談的戀愛卻是連手也沒牽過卻刻骨銘心的愛，這樣的愛在《雲邊有個小賣部》裡一頁頁細細瑣瑣地訴說著。

劉若英看見簡體版封面時以為自己猜對了，肯定是個愛情故事。

「封面有兩個小人在一起。」

她講這話時臉上的表情有一種猜中張嘉佳心思的得意，後來她卻讀到了王鶯鶯，一個自己想成為的角色。

但《雲邊有個小賣部》卻不只是個愛情故事。

觀看故事時因為投射了自己的情感或人生經歷，自然會而跟著情節高低起伏或悲傷或快樂。

有時候我們會毫無道理地討厭一個角色，討厭他分明如此蠻橫與張狂卻如此搶眼、讓人喜歡。你後來會發現那是因為那個角色總是讓你想起自己，你們分明如此相像你卻沒有像他被對待，這樣殘酷的比較讓你更加討厭他。

比方說《雲邊有個小賣部》裡的程霜。

更多時候，一個故事之所以讓你投入是因為讓你想起另一個人，一個你總是想念著卻也許已經見不到的人。

像是《雲邊有個小賣部》裡的王鶯鶯。

對一個說故事的人來說，最輕鬆的方式就是說自己的故事。

在《雲邊有個小賣部》裡張嘉佳說了好幾段自己的故事，他說自己被外公外婆帶大的的隔代教養，他說自己那年在下著大雪的冬至，在那個月台上被那個女孩丟下的故事。

你以為他說的劉十三是他自己，後來更發現劉十三是你也是我。

雲邊鎮的故事很簡單，劉十三也很簡單，是一個像你也像我的平凡人，做什麼事都沒有特別突出，終於狠下心要好好唸書是因為

「你們山野之地，我待不下去。」

他用盡全身力氣終於離開雲邊鎮，卻在大城市裡被傷到體無完膚。

失業又失戀，他的人生完全沒有勝算，就像當年最落魄時的張嘉佳，失婚工作不順又得了憂鬱症。

當他開始每晚十點寫出一個故事張貼出來的時候，沒有人想得到後來他的書《從你的全世界路過》可以賣出一千萬冊。劉十三也沒有想到才不過多久的時間，自己會完全想不起那年下著大雪的冬至，把他獨自留在月台那女孩的臉。

在張嘉佳的故事裡，最好的那個女孩總是喜歡那個不特別帥的男孩，我問他天底下哪有這麼好的事，他大笑之後回我說：

「不然怎辦，故事是我寫的。」

這是說故事的人的私心，故事裡的最好的女孩都喜歡上了故事裡的張嘉佳，而在《雲邊有個小賣部》藏了更多他的私心。

在故事裡劉十三的身影時常與張嘉佳交錯，他書寫的字裡行間，總是藏著別人眼中的他，寫的是劉十三但分明說著張嘉佳。

《雲邊有個小賣部》裡程霜說：

你又懶，又傻，脾氣怪，說話難聽，心腸軟，腿短，沒魄力，也就作文寫的好點，土哩巴嘰，我怎麼會喜歡你，可是我就是喜歡你

於是，張嘉佳用簡單的比較法，教會你愛情。

他寫著，曾經有另一個女孩，在兩年前平靜地對流著淚的劉十三說：

你挺好的，什麼都不用改，你是個好人，但我們不適合。

在我們看來這就是發「好人卡」的意思了。

你是個好人，但是我不喜歡你。

你是個好人，也只有如此而已。

你是個好人，我沒有想懂得你。

我不想真正懂你，我不想瞭解你的好好壞壞，你多好多壞都不關我的事，不會影響到我的人生，我不會要求你有任何改變。

而喜歡你的人，卻會在數落完你大大小小的缺點後，還是牽起手好好跟你一起把日子過下去。

你也許會願意改，也許還被縱容著不想改，但你知道那始終不是他會最計較的事了。

大家都好奇從全世界走回雲邊鎮這一路上，這五年來張嘉佳都做了些什麼？

因為貪杯他開了酒吧，因為貪吃他開了餐廳還去考了專業的廚師證照，當然，他還拍了《擺渡人》這部電影。

當他終於開始書寫《雲邊有個小賣部》卻在才下筆沒多久，卡關了。

卡了關，他也挺想得開，就跑去打電玩。

這一打足足打了一整年。在這一整年的時間裡，他花了好多錢提昇自己的裝備，終於讓他打到了最高等級。

他說那是全中國不到一百人能達到的成就，說這話時他的神情是相當興奮的。

打到了最高等級過沒多久，有一天他接到了一通電話，電話裡的人邀他組隊。

老張：「組隊能幹嘛？」

電玩人：「你來跟我們組隊打，你以後就可以靠打電玩維持生計了。」

老張沉默了一會兒，對電話那頭的人說：

「我是張嘉佳。」

電話那頭的人沉默了一會兒，回他說：

「寫作耽誤了你。」

我們都慶幸，當初張嘉佳沒有被說服真的去組了隊成為職業電玩家，今天才交出了《雲邊有個小賣部》這個故事。

《雲邊有個小賣部》的故事從一對整天吵吵鬧鬧的祖孫開始，說起一些人生的無奈時也都只是在淚裡藏著笑輕輕的帶過。

但故事一開始的鋪陳就讓我們明白，還有一些什麼在後頭等著我們。我閱讀的過程有點像在看一部推理小說，明明知道真相就在最後的篇章等著要來驚嚇你，但擦不乾的淚水卻讓你始終看不清楚結局。

而那個結局就像人生一樣你避也避不開，它會在該重重敲醒你時，毫不手軟。

成為如你一般的人，是想念一個人的最好的辦法。

想念一個人最好的方法，不是對他念念不忘而是活成像他一樣的大人。

有他的微笑、他待人的溫度、他總是仔細照顧著自己時的體貼。

生命會交替，而我們能做到的就是把對故人的想念化成一股力量，是把自己的人生活成他的樣子，讓認識他的人因為自己記得他的溫暖。

《雲邊有個小賣部》裡藏著張嘉佳對舊日子的懷想，有他撰寫劇本時的習慣，每個場景交代得仔仔細細，每個畫面的敘述都像是已經準備好要影像化的分鏡表，而對食物製作過程的仔細，當然就來自於他那張專業廚師證照的品質保證。

人生的輸贏是很難在當下定論的，劉十三失業又失戀之際，被王鶯鶯拎著兩壺米酒跑到他住的地方，灌醉拖了回來。

他用盡這一輩子最大的力氣才離開的故鄉，卻在一夜之間回到原地。

回到雲邊鎮的他，起初也不明白人生原來安排了更大的課題在等著他

前幾天，他還在城市打拚，結果失戀加失業，無比悲傷。

七十歲的老太太，開拖拉機一來一去兩百公里，車斗裡綁著喝醉的外孫。王鶯鶯自己也感慨：

「路太顛簸，傻外孫跟智障一樣，一直吐。動不動就下車替他擦。艱難，辛苦。」

劉十三醒來，目瞪口呆地發現，自己居然身在山中小院。千辛萬苦離開故鄉，要打出一片天下，想不到被王鶯鶯用一輛拖拉機拖回雲邊鎮。

我問他接下來的寫作計畫，他說因為從小是外公外婆帶大的，打算把他們的故事寫出來。

我問他那還要等上五年嗎？

他笑著說：「我今年三十九，這樣吧～希望我歲前能夠寫出來。」

太久了！我激動的說。

沒說出口的是，等多久都行，別去組隊打電玩就好。

大陸作家張嘉佳(中)日前帶著新作來台參加書展座談會。圖／新經典文化提供
大陸作家張嘉佳(中)日前帶著新作來台參加書展座談會。圖／新經典文化提供
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劉若英(右)指名想演《雲邊有個小賣部》這長篇小說裡男主角劉十三的外婆。圖／新經典...
劉若英(右)指名想演《雲邊有個小賣部》這長篇小說裡男主角劉十三的外婆。圖／新經典文化提供
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張嘉佳的新書《雲邊有個小賣部》。圖／新經典文化提供
張嘉佳的新書《雲邊有個小賣部》。圖／新經典文化提供
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大陸作家張嘉佳(中)日前帶著新作來台參加書展座談會。圖／新經典文化提供
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