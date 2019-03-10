獲國際金勳章獎生態影片瀕絕植物回家 開放線上觀賞

2019-03-10 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



台灣有4千多種原生維管束植物，其中27種己消失，近千種持續受到採集、棲地破壞、氣候變遷等威脅。農委會特生中心展開保育，重新復育在蘭嶼幾乎要消失的紫苞舌蘭等20多種瀕絕植物，並由大為文化團隊，花了兩年製作拍攝成高畫質4K生態影片「絕處逢生_讓瀕絕植物回家」，希望各界關心瀕絕植物。

這部影片參加2018美國國際金勳章獎獲得三冠王，在全球上千部競賽影片中，勇奪自然/環境/野生動物卓越獎、攝影卓越獎、公共服務影片類卓越獎等三項大獎。

特有生物研究保育中心植物組助理研究員李權裕20年多來在野外觀察研究，他發現原本已是少見的植物，這些年來的數量愈來愈少，甚至已消失不見，內心非常的難過。

高畫質生態影片「絕處逢生_讓瀕絕植物回家」觀賞連結：https://youtu.be/7ZoXno0vL9w ，DVD將在國家網路書店、五南書局、三民書局販售 。

導演陳柏州說，「拍生態影像20幾年都是靠熱情在維持」，透過他拍攝的這部精彩影片，為許多植物說出它們的故事和生存困境，這些植物都是台灣生態系重要一環，但有許多植物如今僅有小棲地殘存。