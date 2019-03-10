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獲國際金勳章獎生態影片瀕絕植物回家 開放線上觀賞

2019-03-10 20:01聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台灣有4千多種原生維管束植物，其中27種己消失，近千種持續受到採集、棲地破壞、氣候變遷等威脅。農委會特生中心展開保育，重新復育在蘭嶼幾乎要消失的紫苞舌蘭等20多種瀕絕植物，並由大為文化團隊，花了兩年製作拍攝成高畫質4K生態影片「絕處逢生_讓瀕絕植物回家」，希望各界關心瀕絕植物。

這部影片參加2018美國國際金勳章獎獲得三冠王，在全球上千部競賽影片中，勇奪自然/環境/野生動物卓越獎、攝影卓越獎、公共服務影片類卓越獎等三項大獎。

特有生物研究保育中心植物組助理研究員李權裕20年多來在野外觀察研究，他發現原本已是少見的植物，這些年來的數量愈來愈少，甚至已消失不見，內心非常的難過。

高畫質生態影片「絕處逢生_讓瀕絕植物回家」觀賞連結：https://youtu.be/7ZoXno0vL9w ，DVD將在國家網路書店、五南書局、三民書局販售 。

導演陳柏州說，「拍生態影像20幾年都是靠熱情在維持」，透過他拍攝的這部精彩影片，為許多植物說出它們的故事和生存困境，這些植物都是台灣生態系重要一環，但有許多植物如今僅有小棲地殘存。

陳柏州在電視台從事影像工作，常年的工作經驗，加上本身的生態背景，讓他對於這部影片的製作，比一般人更快進入狀況。他是全台第一個記錄保育類台灣爺蟬羽化過程，進行了2、3年才拍到，而在絕處逢生影片中，許多個植物開花的高畫質縮時影像精彩無比，都是他累積20多年拍攝生態影像的經驗。

爺蟬羽化。。圖／陳柏州提供
爺蟬羽化。。圖／陳柏州提供
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「靠熱情在維持拍攝生態影片的陳柏州。圖／陳柏州提供
「靠熱情在維持拍攝生態影片的陳柏州。圖／陳柏州提供
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農委會特生中心高畫質生態影片「絕處逢生_讓瀕絕植物回家」，榮獲2018美國國際金...
農委會特生中心高畫質生態影片「絕處逢生_讓瀕絕植物回家」，榮獲2018美國國際金勳章獎卓越影片三冠王。圖／特生中心提供
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漏蘆在原生育地繁盛的開花。圖／李權裕提供
漏蘆在原生育地繁盛的開花。圖／李權裕提供
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紫苞舌蘭進行引回蘭嶼現地栽種工作情形。圖／李權裕提供
紫苞舌蘭進行引回蘭嶼現地栽種工作情形。圖／李權裕提供
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艷紅鹿子百合。圖／李權裕提供
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紫苞舌蘭開花。圖／李權裕提供
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