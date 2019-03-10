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700萬賓士成廢鐵 違規銷毀或拍賣？全台「一國三制」

2019-03-10 20:00聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台中劉姓貿易商前年砸700萬進口全新賓士房車，卻因拖車業者便宜行事、無牌上路，昨天慘遭銷毀成廢鐵，讓網友直呼「矯枉過正、浪費資源」。不過，超跑無牌上路遭銷毀事件近年屢見不鮮，全台卻受限法規導致「一國三制」，尤其六都與其他縣市適用法規不同，又未自訂處罰辦法，因此直接銷毀；若此事發生在基隆、南投，700萬賓士車就能先拍賣，將有不同命運。

台中市劉姓貿易商前年砸700萬進口全新賓士房車，委託拖車公司載運、卻因拖車司機便宜行事，直接將無牌照賓士駛離海關貨櫃場，落地4分鐘就遇到警方攔查開罰，新車被沒入，車主打官司敗訴，全新賓士也被送銷毀成廢鐵。

此案例昨天報導後，引發網友討論。有網友認為，若要懲罰當事人，大可以罰金或沒入，銷毀的目的何在？「是有傳染病嗎？或是毒品？」也有網友認為事「矯枉過正、浪費資源」。

近年類似案例不少。2016年也曾發生一名闊少機師，無照駕駛林寶堅尼超跑「大牛」上路遭攔查，最後因無牌照被沒入後銷毀，讓網友大呼浪費。

不過，2015年也有一部林寶堅尼「小牛」，因車輛耗能未通過安全審驗不合格遭攔查，但因戶籍地是基隆監理站，非屬六都，最後裁罰無需銷毀；2010年也曾有一部「Dodge Viper毒蛇」懸掛他車車牌上路，在南投警方被攔檢後沒入，最後拍賣60萬沒入國庫。

對此，交通部路政司監理科科長趙晉緯表示，根據「道路交通管理處罰條例」沒入車輛後，如何處理是由處罰機關自訂，處罰機關包含交通部、內政部、六都，交通部公路總局有自訂規範，合適的車輛可先拍賣、賣不出去再銷毀。但目前據了解，六都直轄市並未另訂處罰辦法，才會讓車輛直接銷毀。

由於「大牛」車主戶籍地在台北、劉姓貿易商的賓士車主戶籍地在台中，目前六都未自訂規範，依照「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，經處分沒入之車輛、高音量喇叭或噪音器物、攤棚、攤架者，於裁決確定後銷燬。

小牛、毒蛇則是南投及基隆，是依照公路總局「交通部公路總局沒入車輛或物品移送保管處理辦法」規範，「對於没入車輛或物品之違規案件…，於裁決確定後三個月內公開拍賣之，其不適合公開拍賣或公開拍賣無人應買者銷燬之。」會先拍賣、再銷毀，導致各地處罰情形不同。

國內地檢署查扣、法院盼沒收證物，從早期銷毀改為如今標售，但進口車輛違規是否銷毀，全台卻是「一國三制」。

中央警察大學交通研究所副教授李克聰認為，現行監理法雖有規定此類違規事項需報廢，但現在所有法規都講求彈性，若是運送毒品、為非作歹等事項，銷毀沒有問題，但這類違規車輛，只要沒有檢疫問題，應可採彈性處理，以拍賣或公益使用，符合更人性作法。

全新賓士因拖車業者貪懶無牌上路，今慘遭銷毀成廢鐵。記者賴郁薇／攝影
全新賓士因拖車業者貪懶無牌上路，今慘遭銷毀成廢鐵。記者賴郁薇／攝影
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