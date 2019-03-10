別再好手帶壞手了！中風復健新招：好手3小時不准動

2019-03-10 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



過去中風患者進行復健，醫師或治療師會請病人以「好手帶壞手」方式進行治療，但這招已證明恐使壞手永遠好不了。台北榮總神經復健科蔡泊意指出，新的方式是好手不動3小時，努力復健壞手以刺激神經傳入，若真的動不了則可用「冥想」，已實證對復健有效，患者別輕言放棄再活動的機會。

蔡泊意今於台灣復健醫學會暨學術研討會上發表新式腦中風復健整合治療成果，也就是復健搭配高速顱外磁波刺激（rTMS），藉高能量磁波於顱外傳遞促進或抑制訊號進入大腦皮質，可改善中風患者約三到七成的活動能力。

另蔡泊意也強調過去舊式「好手帶壞手」復健方法證實錯誤。好手帶壞手只會使好手的神經過度活化，反而減少壞手的神經傳入、抑制神經再生。最新復健方式，應是好手不要動3小時，而3小時內盡力動壞手，以刺激壞手的神經。

有人懷疑：「壞手都動不了了，還不准動好手，是虐待嗎？」蔡泊意苦笑表示，絕對不是，但若壞手真的一點都不能動，有研究證實，利用冥想方式也能達到復健效果，例如想像自己的手還能動，若能動的話怎麼拿杯子或怎麼梳頭等。

在中風復健治療上，依活動程度不同、復健強度也不同，但不變的是應每天復健，至少每天復健半小時到1小時。

蔡泊意說，高速顱外磁波刺激治療後，立即在醫院復健的效果最好。目前新式腦中風復健整合治療還在臨床研究階段，還不須收費，收案條件為中風後1個月至2年的病患，不過往後就可能藥患者自費，只是目前尚未訂出收費標準。