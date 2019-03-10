普拿疼止痛藥漲價 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-10 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



民眾荷包又要失血了。藥局近日收到通知，下月一日起，普拿疼速效膜衣錠將從原價159元漲至175元，止痛加強錠則依不同錠數，分別漲15到20元，最大包裝價格突破400元。此外，治療鼻塞鼻炎的「麻黃素」大缺貨，已傳出買不到斯斯鼻炎藥的消息，藥師擔憂，缺藥恐造成鼻塞藥物也跟著漲價。

據了解，普拿疼去年就函文中盤商或物流中心其止痛系列藥將漲價，但因各藥局都還存有舊貨，所以漲價的價格沒有立即反應在市場上。藥師公會全聯會政策執行長沈采穎說，上周藥局收到通知，普拿疼確定於4月1日漲價。

普拿疼速效膜衣錠售價將由159元調漲至175元；普拿疼止痛加強錠分有10錠、20錠及30錠裝，售價也分別由160漲至175元、265元漲至285元、390元漲至410元。整體漲幅約5%到10%。

GSK葛蘭素史克公司表示，因考量營運與產品成本上漲，加上為提供更安全用藥品質，陸續升級原產品包裝為「兒童安全包裝」，才決定調漲售價。安全包裝是添加一層8微米樹脂成分，使兒童不易開啟而誤食。

據2018年尼爾森市場調查，普拿疼市占率約47.8%，是止痛藥的第一品牌，每10位到藥局購買止痛藥的民眾，就有7到8人指名要買普拿疼，可見其知名程度。此次漲價，常買止痛藥的民眾應該會很有感。

但沈采穎提醒，民眾常因頭痛購買止痛藥服用，但一天服用劑量最多8顆，過量將傷害肝腎功能，猛爆性肝炎發生機率也會提高。若連續吃3天症狀沒有改善，應立即就醫檢查。另肝腎功能不好者也不建議使用。

除了普拿疼止痛藥，友陸安感冒糖漿去年也從一瓶18元漲到20元，漲幅一成。中華民國藥師公會全聯會發言人張文靜指出，維他命Ｃ原料最近也漲三波，含該成分的成藥最近可能也會漲價，浣腸藥也聽聞將漲價。

此外，食藥署加強管理的麻黃素最近也缺貨嚴重，不少治療鼻塞藥物都含麻黃素，已聽聞斯斯鼻炎藥開始缺貨，不排除因缺藥而漲價的可能。