睡午覺是好習慣 研究:可降血壓

2019-03-10 21:44 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



研究顯示,固定睡午覺能有效降低血壓,能降低心臟病與中風的機率。(photo by Max Pixel, used under CC License) 分享 facebook 新研究顯示,睡午覺能降低血壓!希臘心臟病學家的實驗指出,睡午覺的降血壓效果非常好,幾乎與減鈉、少酒精等其他改善生活方式有一樣效果。負責這樣研究的卡利斯特拉圖斯醫生表示,人們不應為了中午偷閒睡午覺而感到羞愧,因為小睡一會對身體而言有大大功效。

根據《每日科學新聞》報導,這次的研究邀請了212位平均年齡62歲、平均血壓129.9毫米汞柱的受試者。研究團隊將受試者分為午睡組與不午睡組,並請他們在配戴血壓監測器後,照常進行他們的日常活動。

在取得數據後,研究團隊也針對可能影響血壓的因子如年齡、性別、生活習慣與藥物等進行調整,使得兩組在這些數據上並沒有顯著差異。最終數據顯示,午睡組(平均午休時間為49分鐘)的血壓比未午睡組的受試者低了5.3毫米汞柱。此外,科學家也發現,每多午睡一小時,血壓就會多降低3毫米汞柱。

《WebMD》指出,有過半的美國成年人有高血壓問題,而高血壓是心臟病與中風的高危險因子,因此這項研究對於心臟病與中風的預防具有極大的價值。

針對多睡午覺能降低更多血壓的現象,卡利斯特拉圖斯醫生風趣地表示,她的團隊並不是藉此鼓勵大家乾脆從下午睡到晚上,但另一方面來說,他們也不應羞恥於睡午覺,因為睡午覺確實有潛在的健康療效。

