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19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一名家中務農的19歲大學生，連假期間回家幫忙收成農作，為圖方便未戴口罩做防護，不料隔天就出現急性咳嗽、胸悶、呼吸喘、全身起疹，雖到急診打點滴暫時緩解症狀，但皮膚起疹更加嚴重，再度就醫被診斷為「農夫肺」，醫師開給類固醇、搭配胸腔復健運動，一周後才逐漸好轉。

「農事耕作要戴口罩防護，過敏氣喘族群更要提高警覺！」胸腔內科開業醫師楊家福說，過去偶會遇到農夫病患，每到農忙時就不斷咳嗽，檢查才發現是農夫肺；一名從小就有氣喘病的18歲女孩，某次到親戚家幫忙處理農作物，疑在密閉穀倉內吸入太多過敏源，嚴重過敏死亡。

楊家福表示，該名男大生自述，228連假期間回自家南投果園幫忙收成、搬肥料準備下期播種，當時果園內還在噴灑肥料，所有人都戴口罩、穿長袖，只有他疏忽沒做防護措施，加上近來身體免疫力下降，隔天皮膚癢、胸悶、不斷咳嗽，爬2、3樓就氣喘如牛，還到醫院掛急診。

急診醫師為男大生照X光，看到肺部僅輕微浸潤，認為是一般過敏，建議他到胸腔專科進一步檢查。楊家福以肺部超音波觀察，發現男大生整個肺部都呈現發炎現象，血氧值及心跳率也偏低，研判是長時間吸入果園內過敏物質，誘發全身急性過敏反應，是典型「農夫肺」。

楊家福表示，農夫肺是過敏性肺炎最常見的型態，主要是因吸入潮濕農作物中的黴菌，引發肺部過敏，病人會咳嗽、胸悶、胸部有緊迫感，有時也會發燒、畏寒、全身無力、呼吸困難，通常症狀幾天內會消失，但如果反覆性接觸過敏原，就可能轉為亞急性或慢性肺炎。

楊家福說，單以胸部X光不易診斷農夫肺，臨床上大多採用高劑量電腦斷層才能確診，不過部分經驗豐富的醫師搭配肺部超音波來檢查，就能觀察到肺炎情況，敏銳度遠高於胸部X光，也能檢測肺的間質性病變、肺水腫、氣胸、肺栓塞及肺肋膜積水等。

胸腔內科開業醫師楊家福說，該名19歲男大生就診時身上布滿蕁麻疹，也不斷咳嗽、喘不...
胸腔內科開業醫師楊家福說，該名19歲男大生就診時身上布滿蕁麻疹，也不斷咳嗽、喘不過氣，呈現急性過敏反應。記者蔡容喬／翻攝
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胸腔內科開業醫師楊家福採用臨床上較少使用的胸部超音波為男大生檢查，發現原應清澈的...
胸腔內科開業醫師楊家福採用臨床上較少使用的胸部超音波為男大生檢查，發現原應清澈的畫面布滿流星雨狀的病變，研判是急性過敏肺炎。記者蔡容喬／翻攝
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胸腔內科開業醫師楊家福說，臨床上較少使用的胸部超音波，可觀察到肺炎及肺的間質性病...
胸腔內科開業醫師楊家福說，臨床上較少使用的胸部超音波，可觀察到肺炎及肺的間質性病變等，敏銳度高於胸部X光，不須動用到高劑量電腦斷層。記者蔡容喬／翻攝
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