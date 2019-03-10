19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名家中務農的19歲大學生，連假期間回家幫忙收成農作，為圖方便未戴口罩做防護，不料隔天就出現急性咳嗽、胸悶、呼吸喘、全身起疹，雖到急診打點滴暫時緩解症狀，但皮膚起疹更加嚴重，再度就醫被診斷為「農夫肺」，醫師開給類固醇、搭配胸腔復健運動，一周後才逐漸好轉。

「農事耕作要戴口罩防護，過敏氣喘族群更要提高警覺！」胸腔內科開業醫師楊家福說，過去偶會遇到農夫病患，每到農忙時就不斷咳嗽，檢查才發現是農夫肺；一名從小就有氣喘病的18歲女孩，某次到親戚家幫忙處理農作物，疑在密閉穀倉內吸入太多過敏源，嚴重過敏死亡。

楊家福表示，該名男大生自述，228連假期間回自家南投果園幫忙收成、搬肥料準備下期播種，當時果園內還在噴灑肥料，所有人都戴口罩、穿長袖，只有他疏忽沒做防護措施，加上近來身體免疫力下降，隔天皮膚癢、胸悶、不斷咳嗽，爬2、3樓就氣喘如牛，還到醫院掛急診。

急診醫師為男大生照X光，看到肺部僅輕微浸潤，認為是一般過敏，建議他到胸腔專科進一步檢查。楊家福以肺部超音波觀察，發現男大生整個肺部都呈現發炎現象，血氧值及心跳率也偏低，研判是長時間吸入果園內過敏物質，誘發全身急性過敏反應，是典型「農夫肺」。

楊家福表示，農夫肺是過敏性肺炎最常見的型態，主要是因吸入潮濕農作物中的黴菌，引發肺部過敏，病人會咳嗽、胸悶、胸部有緊迫感，有時也會發燒、畏寒、全身無力、呼吸困難，通常症狀幾天內會消失，但如果反覆性接觸過敏原，就可能轉為亞急性或慢性肺炎。