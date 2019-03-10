一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

2019-03-10 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



下了幾天的雨，明起轉乾冷。中央氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼出一張圖，讓民眾秒懂未來一周天氣，氣象局指出，雖然已是春天，未來一周北方冷空氣一波波頻繁南下，冷暖變化快速，北台灣下雨頻率將增高。

明天(11日)北方乾空氣南下，各地降雨逐漸趨緩，只剩東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲的天氣；大陸冷氣團影響下，北台灣整天偏涼冷，氣溫介於１3到１９度，其他地方溫度也會較前一天下降２到３度。

下周二（１２日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，北部及東北部低溫約１３、１４度，其他約１６到１８度，沿海空曠地區可能再低一點，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；下周二至下周三（１３日）白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

氣象局說，下周三晚上起至下周四（１４日）鋒面影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

下周五（１５日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地方早晚亦涼；北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。