纖維肌痛症 復健科醫師闡述新進展

2019-03-10 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



冬、春季天氣相對濕冷，有些民眾出現肌肉緊繃疼痛，有的更為纖維肌痛症所苦。台北醫學大學附設醫院復健科主任康峻宏表示，纖維肌痛症是一種全身性的疼痛，會伴隨失眠、注意力不集中、記憶力不好等合併症狀，目前雖對病因仍不清楚，治療上除了以藥物控制外，近年有學者提出利用幹細胞治療的可能性。

台灣復健醫學會昨今日舉行為期兩天研討，康峻宏受邀講述纖維肌痛症新進展。康峻宏表示，纖維肌痛症是一個常見的疼痛疾病，患者常會抱怨身體全身都在痛，但初步檢查卻常查不出病因，並常同時存在憂鬱、焦慮、睡眠障礙、疲勞等症狀，並使患者的注意力不集中、記憶力不好等情形，造成病患失能。

康峻宏說，纖維肌痛的病因目前仍未知，推測可能是大腦神經傳導物質失調有關。因此目前的治療目標，是將疼痛對日常的干擾降到最低，目前以藥物治療為主，另提出非藥物治療，如運動、認知行為、非侵入性大腦皮質刺激、呼吸自律神經調節等方式來做改善。