吃早餐與心臟病有關 吃飽很重要

2019-03-10 21:43 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



雖研究未能找到一套健康食譜的公式，但能確定習慣吃高能量早餐罹患心臟病機率較低。（photo by Pixabay） 分享 facebook 生活型態對心臟的健康影響巨大，學者籲「要懂吃早餐」！心臟病成因眾多，多數都與冠狀動脈有關，而日前研究指出，早餐有沒有吃與有沒有吃夠量都會影響到心臟疾病。專家薩拉曼迪斯表示，雖然還未找到特定的「優良飲食習慣」模式，但能確定食用高能量早餐者的動脈比較強壯，較不易罹患心臟病。

根據《今日醫學新聞網》報導，由於心臟病成因多數都與冠狀動脈有關，可說成「若冠狀動脈強壯，罹患心臟病可能性大大降低」。依日前研究指出，實驗對照組裡，食用豐富早餐者的動脈通常較不會出現僵硬與硬塊，換言之他們的冠狀動脈較為健康。

負責此研究的學者薩拉曼迪斯指出，他們將早餐攝取分成三組，包含高能量組（早餐佔每日卡路里的20%以上）、低能量組（5到20%）以及不吃早餐組（不到5%），僅不到2成的受試者屬於高能量組，而約3成5的受試者是最糟的不吃早餐組。

實驗結果發現，高能量組食品多以牛奶、穀物及麵包為大宗，也是三組中，擁有最健康的動脈；反面來說，不吃早餐組有15%的人動脈硬度異常，28%動脈出現斑塊異狀。

據《地球網》報導，薩拉曼迪斯說明，高能量早餐的食用算健康生活方式，但目前仍沒辦法找到確切證據，推算出優良飲食模式，他猜測，可能吃高能量早餐者會特別注意食用的營養含量，或者是這幾項高能量食品（如乳製品、牛奶）能促進身體健康。總言之，吃高能量早餐對心臟健康有正向影響。

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