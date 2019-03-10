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臭濕襪子放微波爐烤乾 毒物學權威專家這麼分析...

2019-03-10 16:47聯合報 記者李樹人╱即時報導

陰雨綿綿，許多人外出撐傘，還是鞋襪皆濕，一名網友被爆料，將溼透的襪子放進統一超商微波爐，之後又覺得襪子仍有很多水，於是將襪子放進用來保溫熱飲的保溫櫃裡，影片被貼上網後，離譜誇張的行徑引起眾多網友撻伐，有人留言，「愈想愈噁心，這店員看到買熱飲跟微波食物的客人，應該都在心裡嗆說吃我的臭腳吧」。

統一超商則回應表示，影片中員工的行為造成顧客困擾，公司深感抱歉，內部已開始進行相關調查，該員工行為已嚴重違反公司規定，後續將會有相關懲處，並同時將加強內部宣導及員工再教育，確保食安無虞。此外，公司對於微波食品，都有嚴格的作業流程，確保衛生安全，敬請消費者安心。

聽聞此事，毒物學學會秘書長、台大醫學院毒理學研究所教授姜志剛說，「相當噁心，應該給予高度譴責」。

姜志剛指出，襪子屬於化學纖維，如果被雨水淋濕，放進微波爐，只要時間夠久，在水波產生熱及氣體的情況下，確實可以襪子變乾，但正常人應該不會做出這種事情。

姜志剛表示，化學纖維含有許多雜質，在微波同時，可能被釋放出來，不過，單純以雨水與襪子來說，並不會產生一些有毒物質，就只是噁心，只要打開微波爐的門，保持通風狀況，使用前再擦拭一下，再用來微波食物，不會影響到人體健康。

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