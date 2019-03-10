中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



中醫也將有免疫療法了？繼癌症免疫療法問世後，身兼中醫師公會全聯會理事長的義守大學教授陳旺全也著手用AI人工智慧系統配對一千多種中藥材，找出具活性分子的藥物再進行動物實驗，證實有二種藥物可有效作為免疫檢查點抑制劑。若人體試驗順利，有望代替現行昂貴的西醫免疫療法，節省治療負擔。

美國教授艾利森（James Allison）與日本教授本庶佑發現免疫檢查點CTLA-4和PD-1，使免疫療法成為繼癌症手術及化放療之後，第四種有效且成功的癌症治療方式，兩人於去年獲得諾貝爾醫學獎。

什麼是免疫療法？陳旺全舉例，當癌細胞上的PDL-1與免疫細胞上的PD-1結合，會讓人體主要免疫細胞T細胞的免疫點被關閉，使癌細胞躲過攻擊。但只要透過抑制藥物阻斷結合，即能喚醒免疫系統作用再對癌細胞發動攻擊。

陳旺全說，不少西醫抗癌藥物是由中藥做為開發的，證實有提升並調節免疫活性的能力，於是他想「是不是中藥也能做免疫抑制劑？」更重要的是，中藥有機會克服生產困難、價格昂貴及使用不便等缺點，減少病人醫療負擔。

陳旺全集結中醫師全聯會、義大醫療集團及衛福部中醫藥研究所等研究團隊，聯手透過AI人工智慧，將中藥材以四性五味的「寒熱溫涼」及「酸苦甘辛鹹」做各式各樣配對，分析其活性因子以作為免疫抑制劑的候選藥材。

隨後，再利用螢光試驗和光譜檢測，評估藥材對PDL-1和PD-1的交互力與親和力，找出做有潛力的藥材進行動物實驗。

歷經約四年研究，動物實驗證實，T藥材能對PDL-1發揮73%的抑制效果，K藥材則能對PD-1發揮60%的效果。至於CTLA-4抑制部分，有藥材能發揮20%的效果，但還在積極尋找更不錯的藥材。

陳旺全說，由於研究尚未通過研究倫理審查及人體臨床試驗，T藥材及K藥材的名稱尚不能公布，不過動物實驗結果令中醫界振奮。若臨床試驗順利，有機會利用中藥複方組成中藥對藥，實際用於臨床，成為新的中藥免疫抑制劑。

陳旺全說，我國FDA核可3種免疫抑制劑，健保署將於4月給付，適應症包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、腎細胞癌、肝癌及胃癌等8種癌症治療。不過預算高達8億元，給付人數粗估約800人，「等於一人藥費約800萬！」

而且，現行的免疫抑制劑存有部分缺點，就是半衰期太長，使免疫反應過度活化，結果導致免疫系統自己攻擊自己，阻礙癌症治療效果，甚至有病人在治療期間因此病逝。