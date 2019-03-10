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中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

中醫也將有免疫療法了？繼癌症免疫療法問世後，身兼中醫師公會全聯會理事長的義守大學教授陳旺全也著手用AI人工智慧系統配對一千多種中藥材，找出具活性分子的藥物再進行動物實驗，證實有二種藥物可有效作為免疫檢查點抑制劑。若人體試驗順利，有望代替現行昂貴的西醫免疫療法，節省治療負擔。

美國教授艾利森（James Allison）與日本教授本庶佑發現免疫檢查點CTLA-4和PD-1，使免疫療法成為繼癌症手術及化放療之後，第四種有效且成功的癌症治療方式，兩人於去年獲得諾貝爾醫學獎。

什麼是免疫療法？陳旺全舉例，當癌細胞上的PDL-1與免疫細胞上的PD-1結合，會讓人體主要免疫細胞T細胞的免疫點被關閉，使癌細胞躲過攻擊。但只要透過抑制藥物阻斷結合，即能喚醒免疫系統作用再對癌細胞發動攻擊。

陳旺全說，不少西醫抗癌藥物是由中藥做為開發的，證實有提升並調節免疫活性的能力，於是他想「是不是中藥也能做免疫抑制劑？」更重要的是，中藥有機會克服生產困難、價格昂貴及使用不便等缺點，減少病人醫療負擔。

陳旺全集結中醫師全聯會、義大醫療集團及衛福部中醫藥研究所等研究團隊，聯手透過AI人工智慧，將中藥材以四性五味的「寒熱溫涼」及「酸苦甘辛鹹」做各式各樣配對，分析其活性因子以作為免疫抑制劑的候選藥材。

隨後，再利用螢光試驗和光譜檢測，評估藥材對PDL-1和PD-1的交互力與親和力，找出做有潛力的藥材進行動物實驗。

歷經約四年研究，動物實驗證實，T藥材能對PDL-1發揮73%的抑制效果，K藥材則能對PD-1發揮60%的效果。至於CTLA-4抑制部分，有藥材能發揮20%的效果，但還在積極尋找更不錯的藥材。

陳旺全說，由於研究尚未通過研究倫理審查及人體臨床試驗，T藥材及K藥材的名稱尚不能公布，不過動物實驗結果令中醫界振奮。若臨床試驗順利，有機會利用中藥複方組成中藥對藥，實際用於臨床，成為新的中藥免疫抑制劑。

陳旺全說，我國FDA核可3種免疫抑制劑，健保署將於4月給付，適應症包括黑色素瘤、非小細胞肺癌、腎細胞癌、肝癌及胃癌等8種癌症治療。不過預算高達8億元，給付人數粗估約800人，「等於一人藥費約800萬！」

而且，現行的免疫抑制劑存有部分缺點，就是半衰期太長，使免疫反應過度活化，結果導致免疫系統自己攻擊自己，阻礙癌症治療效果，甚至有病人在治療期間因此病逝。

「治病沒有中西之分，目標都是提供病人最好的生活品質。」陳旺全說，中藥不貴，不須注射，半衰期也短，血腦屏障很快就過了。他期盼靠著實證醫學，找出中醫抗癌的精準免疫療法以嘉惠癌症患者。

動物實驗證實，有二種中藥材可有效作為免疫檢查點抑制劑，若人體試驗順利，有望代替現...
動物實驗證實，有二種中藥材可有效作為免疫檢查點抑制劑，若人體試驗順利，有望代替現行昂貴的西醫免疫療法，節省治療負擔。 圖／shutterstock
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身兼中醫師公會全聯會理事長的義守大學教授陳旺全於台北國際中醫藥學術論壇公布中醫免...
身兼中醫師公會全聯會理事長的義守大學教授陳旺全於台北國際中醫藥學術論壇公布中醫免疫療法研究結果。 記者鄧桂芬/攝影
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中藥癌症中醫
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