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謝龍介、郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

30歲的林小姐最近因工作量多、壓力大，經常覺得背痛、胸悶，就醫檢查才發現，青少年時期確診的脊椎側彎舊疾已惡化，向右側彎達20度，所幸尚未達到需要開刀矯正的地步，經2個多月熱敷、電療及腰椎牽引等物理治療，症狀總算逐漸好轉。

收治病患的活力得中山脊椎外科醫院物理治療師陳美君表示，輕微脊椎側彎多半沒有症狀、也不會疼痛，患者不以為意，也沒有改變原本姿勢不良習慣，但當患者自覺影響呼吸時，則可能是側彎脊椎已超過40度，甚至壓迫到心臟與肺臟。

陳美君說，以林小姐為例，脊椎側彎還屬於輕度10到25度範圍內，卻有背痛、胸悶，表示側彎已造成肩頸肌肉緊繃、沒有彈性，須接受治療。不少脊椎側彎患者在青少年時期就確診，因為不痛就沒有持續就醫追蹤，建議可在家多做伸展運動，防止側彎惡化。

陳美君針對輕度脊椎側彎患者，示範兩招在家可做的伸展運動：第一招「嬰兒式」，跪姿、手掌和上半身往前平貼地面，有些微拉扯感即可，不須伸展至疼痛，每次維持15至30秒，每日2到3次，可放鬆腰部及脊椎。

第二招「貓式」，跪姿、手掌撐地、四肢與地板垂直，軀幹與地板平行，身體呈ㄇ字型。吸氣時，頭部、下巴與胸口往上抬，肩膀打開，眼睛看著天花板，提臀讓尾椎骨朝天花板，大腿內側肌肉稍微往外旋轉，呈現凹背的姿勢；吐氣時，頭往下，下巴往胸口內收，尾椎骨也往下內收，呈現拱背的姿勢，想像肚臍朝脊椎靠近。吸吐重複10次，每次維持15至20秒，每日2到3次。

防脊椎側彎惡化第二招「貓式」，吐氣時頭往下，下巴往胸口內收，尾椎骨也往下內收呈現...
防脊椎側彎惡化第二招「貓式」，吐氣時頭往下，下巴往胸口內收，尾椎骨也往下內收呈現拱背姿勢。吸吐重複進行10次，每次維持15至20秒，每日2到3次。記者蔡容喬／攝影
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防脊椎側彎惡化第二招「貓式」，跪姿、手掌撐地、四肢與地板垂直，軀幹與地板平行，身...
防脊椎側彎惡化第二招「貓式」，跪姿、手掌撐地、四肢與地板垂直，軀幹與地板平行，身體呈ㄇ字型。吸氣時，頭部、下巴與胸口往上抬，肩膀打開，呈現凹背姿勢。記者蔡容喬／攝影
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防脊椎側彎惡化第一招「嬰兒式」，跪姿、手掌和上半身往前平貼地面，有些微拉扯感即可...
防脊椎側彎惡化第一招「嬰兒式」，跪姿、手掌和上半身往前平貼地面，有些微拉扯感即可，可放鬆腰部及脊椎。記者蔡容喬／攝影
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患者背痛
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