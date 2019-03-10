30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



30歲的林小姐最近因工作量多、壓力大，經常覺得背痛、胸悶，就醫檢查才發現，青少年時期確診的脊椎側彎舊疾已惡化，向右側彎達20度，所幸尚未達到需要開刀矯正的地步，經2個多月熱敷、電療及腰椎牽引等物理治療，症狀總算逐漸好轉。

收治病患的活力得中山脊椎外科醫院物理治療師陳美君表示，輕微脊椎側彎多半沒有症狀、也不會疼痛，患者不以為意，也沒有改變原本姿勢不良習慣，但當患者自覺影響呼吸時，則可能是側彎脊椎已超過40度，甚至壓迫到心臟與肺臟。

陳美君說，以林小姐為例，脊椎側彎還屬於輕度10到25度範圍內，卻有背痛、胸悶，表示側彎已造成肩頸肌肉緊繃、沒有彈性，須接受治療。不少脊椎側彎患者在青少年時期就確診，因為不痛就沒有持續就醫追蹤，建議可在家多做伸展運動，防止側彎惡化。

陳美君針對輕度脊椎側彎患者，示範兩招在家可做的伸展運動：第一招「嬰兒式」，跪姿、手掌和上半身往前平貼地面，有些微拉扯感即可，不須伸展至疼痛，每次維持15至30秒，每日2到3次，可放鬆腰部及脊椎。