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【即時短評】「飛機有黃泥 就知來自桃機」 桃機成國恥

2019-03-10 12:22聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

停電及漏水成為桃園機場「日常」，攸關飛安的跑道及滑行道不斷出現坑洞，一下雨就充滿泥濘，被譏為黃土高原，別國機場人員一看到帶黃泥的飛機，就知道來自桃園機場。作為我國對外交通重要門面，桃機卻狀況百出，簡直成了國恥。

桃機近年重大出包，2016年大淹水癱瘓十小時，2017年停電91分史上最久，去年還有四個月跳電四次的丟人紀錄。破爛跑道及滑行道還曾被機師批評「沒有一天平整過，不要到出人命再來檢討」。

對這些風波，桃機總是回應正在改善，或提出短中長期的整建計畫，但下次依然繼續出包。交通部長林佳龍日前喊出5月前桃機大體檢，但民眾也不是第一回聽到這些漂亮話，能執行度能有多少，令人質疑。

交通部稱打算改善桃機設備系統及工作流程，但這種思維只是治標不治本，因為桃機問題不是出在硬體，而是長久以來根深蒂固的內部制度有待改革。

從過去的中正國際航空站，到更名桃園國際航空站，再到2010年正式公司化，桃機的工程委辦方式都未隨著組織變革而進化，從經費編列及妥適性、設計監造及品管都瑕疵處處，以前在「中正國際航空站」時代看不到的問題，隨著每年運量增加而逐一浮現。

桃機今年40周年，許多機電系統在經年累月使用下，設施早須翻修或汰換，經費卻成一大問題。桃機看似收益豐厚，其實賺得的錢有一部分須回饋地方及民航作業基金，機場服務費也要分給觀光發展基金，但這些分出去的經費使用少有人檢討，例如被稱為「大撒幣」的國旅補助，極大部分就來自觀光發展基金的挹注。當桃機經費有限，妥善運用資源也就更顯困難。

第三航廈完工期不斷展延，政府又頻喊每年衝高旅客入境數，已是桃機不可承受之重。某次桃機淹水，交通部前部長賀陳旦曾失言「是漏水不是淹水」，還認為國人標準太高。但桃機作為國家門面及飛安考量，理當用最高標準檢視，但願這次的大體檢不再是漂亮話。

桃園機場狀況不斷，圖為2016年進場道路地下道淹水。本報資料照片
桃園機場狀況不斷，圖為2016年進場道路地下道淹水。本報資料照片
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桃機桃園機場淹水
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