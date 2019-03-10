親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

又碰上亞鄰最低價！中油汽油1.1元「應漲不漲」

2019-03-10 12:13聯合報 記者張語羚╱即時報導

亞鄰最低價關係，中油汽油本周原應漲每公升1.1元，但礙於亞鄰最低價限制而未調漲，汽油、柴油維持上周價格，參考零售價格維持92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，本周國際原油在沙烏地阿拉伯擴大減產與利比亞產量回升等供給面多空因素同時影響下，價格呈現震盪走勢；本周調價指標7D3B周均價為每桶65.36美元，較前周65.48美元下跌0.12美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為0.05%，惟國內油價連續幾周皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本周汽、柴油每公升應各調漲1.1元與0元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本周汽、柴油價格均不調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事，國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

本報系資料照
本報系資料照
分享

油價中油利比亞
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

廚餘養豬聯合稽查今截止 未完成不排除公布縣市名單

2019-03-10 11:43

【即時短評】「飛機有黃泥 就知來自桃機」 桃機成國恥

2019-03-10 12:22

止痛藥漲聲響起 普拿疼下月起漲5%至10%

2019-03-10 13:14

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

油價凍漲 95無鉛維持每公升28.0元

2019-03-10 12:31

大陸擬送高雄貓熊 陸委會：可循台北動物園模式處理

2019-03-10 12:21

大陸冷氣團影響 明天空氣轉差

2019-03-10 12:20

高鐵帶給新竹發展 營造台北、新竹一日生活圈

2019-03-10 11:45

「在遺忘之後」英劇團探討失智症議題 高雄春藝首演

2019-03-10 11:22

穿戴式空氣清淨機！Honeywell這款新品想戴需要點勇氣

2019-03-10 11:11

你的醫師會不會是密醫？確認合格醫師看這裡

2019-03-10 08:55

氣象局：全台12縣市大雨特報 山區慎防落石

2019-03-10 08:10

吳德榮：今仍濕冷多雨 明起告別春寒雨若泉

2019-03-10 08:09

花蓮縣凌晨1時27分規模3.9地震 最大震度4級

2019-03-10 02:37

今仍有雨 下半天降溫

2019-03-10 00:21

蘇花改、舊蘇花明天及13日演習 封路

2019-03-09 23:35

桃機南跑道凹洞 深夜提前修補完成

2019-03-09 23:05

戒酒錠「嫌惡療法」 減少肇事

2019-03-09 23:01

成功人士睡前六習慣 變身黃金時光

2019-03-09 22:40

桃園區某護理之家 爆A型流感群聚感染

2019-03-09 22:34

防範腎病上身 大千醫院提醒民眾注意危險因子

2019-03-09 22:24

桃機跑道又出包 南跑道因雨破洞晚間航班大延誤

2019-03-09 22:02

裝了血管支架就安了？ 其實這件事才是關鍵

2019-03-09 21:19

暢通心血管 近六成選擇塗藥支架

2019-03-09 21:15

裝支架、血管繞道 那一個可以維持比較久？

2019-03-09 21:14

七十高齡登高空揮灑彩筆 國美館展出林惺嶽奇幻光影

2019-03-09 21:08

全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家

2019-03-09 21:07

身體莫名出現瘀青 她17歲的成年禮竟是血癌

2019-03-09 20:52

冰冷護理師化身熱舞高手 「選我就隊」叫她第一名

2019-03-09 20:43

護病比五月上路 護理師更希望推動這個

2019-03-09 20:35

西濱將新增區間測速路段 搭配雷達測照超速難逃

2019-03-09 20:35

春雨一波接一波 水利署持續人工增雨挹注水庫

2019-03-09 20:09

每天2罐無糖碳酸飲料 增中風風險

2019-03-09 18:34

哪個政黨有積極捍衛兒童生存權？ 王薇君感傷

2019-03-09 18:28

春雨不停 10日冷氣團到北台灣低溫13度

2019-03-09 18:05

防範非洲豬瘟 柬緬寮泰旅客入境查驗手提行李

2019-03-09 16:47

中風失語兩年 rTMS療法30天他重新開口說話

2019-03-09 15:54

徐國勇自曝氣喘常就醫 感謝護理師當年一句話

2019-03-09 15:41

原住民病患就醫好無助 護理師出動長老來安撫

2019-03-09 14:36
看更多

熱門文章

西濱將新增區間測速路段 搭配雷達測照超速難逃

2019-03-09 20:35

152.3公斤胖哥因媽一句話 剷肉72公斤娶得美嬌娘

2019-03-09 14:33

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

成功人士睡前六習慣 變身黃金時光

2019-03-09 22:40

吳德榮：今仍濕冷多雨 明起告別春寒雨若泉

2019-03-10 08:09

裝了血管支架就安了？ 其實這件事才是關鍵

2019-03-09 21:19

桃機跑道又出包 南跑道因雨破洞晚間航班大延誤

2019-03-09 22:02

自己沒休完特休 老板不必折算工資

2019-03-09 22:18

原來如此！LV中高筒運動鞋 藏了5個小細節

2019-03-10 00:18

降雨多於預期 中部以北主要水庫水位回升

2019-03-09 16:44

全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家

2019-03-09 21:07

每日星座運勢／獅子創作者文思泉湧 有意外的驚喜

2019-03-10 00:00

龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！

2019-03-09 18:31

春雨不停 10日冷氣團到北台灣低溫13度

2019-03-09 18:05

今仍有雨 下半天降溫

2019-03-10 00:21

薪水非優先考量 台大生：不要太誇張都能接受

2019-03-09 14:02

你的醫師會不會是密醫？確認合格醫師看這裡

2019-03-10 08:55

【即時短評】「飛機有黃泥 就知來自桃機」 桃機成國恥

2019-03-10 12:22

桃機南跑道凹洞 深夜提前修補完成

2019-03-09 23:05

徐國勇自曝氣喘常就醫 感謝護理師當年一句話

2019-03-09 15:41

光是溝通就心累了？細數8點你該警覺的團隊問題

2019-03-09 15:12

油價凍漲 95無鉛維持每公升28.0元

2019-03-10 12:31

花蓮縣凌晨1時27分規模3.9地震 最大震度4級

2019-03-10 02:37

防範腎病上身 大千醫院提醒民眾注意危險因子

2019-03-09 22:24

裝支架、血管繞道 那一個可以維持比較久？

2019-03-09 21:14

氣象局：全台12縣市大雨特報 山區慎防落石

2019-03-10 08:10

每天2罐無糖碳酸飲料 增中風風險

2019-03-09 18:34

新版Windows10恐影響報稅？ 財政部有解

2019-03-09 14:19

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」只有4天

2019-03-09 15:17

中風失語兩年 rTMS療法30天他重新開口說話

2019-03-09 15:54

暢通心血管 近六成選擇塗藥支架

2019-03-09 21:15

又碰上亞鄰最低價！中油汽油1.1元「應漲不漲」

2019-03-10 12:13

網路爆紅「呆萌沙皮狗、慵懶法鬥蛋糕」！這家超商就能預購還有早鳥優惠

2019-03-09 15:38

【夫唱婦隨】愛麗兒／漁夫炊婦

2019-03-10 06:00

身體莫名出現瘀青 她17歲的成年禮竟是血癌

2019-03-09 20:52

大陸擬送高雄貓熊 陸委會：可循台北動物園模式處理

2019-03-10 12:21

10大金控開出逾3萬職缺 科技人才最熱門

2019-03-09 14:18

【生活的風景】默子／麵線陣

2019-03-10 06:00

名字有「黃、帝、王、后」 涓豆腐3款宮廷新菜「打9折」

2019-03-09 17:53

春雨一波接一波 水利署持續人工增雨挹注水庫

2019-03-09 20:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top