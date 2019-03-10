又碰上亞鄰最低價！中油汽油1.1元「應漲不漲」
亞鄰最低價關係，中油汽油本周原應漲每公升1.1元，但礙於亞鄰最低價限制而未調漲，汽油、柴油維持上周價格，參考零售價格維持92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升25.5元。
中油表示，本周國際原油在沙烏地阿拉伯擴大減產與利比亞產量回升等供給面多空因素同時影響下，價格呈現震盪走勢；本周調價指標7D3B周均價為每桶65.36美元，較前周65.48美元下跌0.12美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為0.05%，惟國內油價連續幾周皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本周汽、柴油每公升應各調漲1.1元與0元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本周汽、柴油價格均不調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事，國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。
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