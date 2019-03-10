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高鐵帶給新竹發展 營造台北、新竹一日生活圈

2019-03-10 11:45聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

高鐵新竹站提供迅速交通，營造新竹、台北成為一日生活圈。記者郭宣彣／攝影
高鐵新竹站提供迅速交通，營造新竹、台北成為一日生活圈。記者郭宣彣／攝影
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新竹科學園區吸引台灣各地菁英，但也讓外地工作者為工作不得不租屋，但有高鐵新竹站後生活開始改變，新竹往返台北只要半小時，打造了台北、新竹一日生活圈。新竹縣議員杜文中觀察，新竹與台北連結也因高鐵關係更強烈，「一日生活圈」已成功營造，從末班車車班來說，越是到晚間10時許，人潮不減反增，都是從台北回新竹。

住在新竹高鐵附近的華威廣告協理陳俊吉說，他是新北人，有高鐵後，好處是「一日生活圈」，因她是台北人，親戚、朋友都在台北，也習慣在台北生活，有了高鐵半小時就能抵達台北，相當便利，當天即可來回，省下住宿費。對於家庭旅遊更是方便， 可以坐高鐵，就到中南部旅遊，不用自己開車。

陳俊吉觀察，他也在新竹置產，不少台北、台中人到新竹工作者，都很願意在新竹買房。對於，如他為台北人而言，竹北房價比台北低，以三房一廳成交價含車位大概落在1千萬至1千3百萬間，2房1廳也大概在800萬（含車位），購買率很高。

新竹縣議員連郁婷表示，她為省時間，常搭乘高鐵當日往返台北，但高鐵新竹站停車費，每小時比起路邊停車格貴10元要價30元，但停整日上限為180元，折算下來還可接受。她坦言，雖搭乘公車相較環保，卻因高鐵公車班次不夠多、公車站，多數人仍選擇自行開車、或搭計程車轉搭高鐵。

陳姓通勤族說，台鐵六家車站與高鐵新竹站共站，接通後搭乘很方便，可轉乘銜接，當初「何不蓋在一起就好」。他說，有時人潮較多，雙鐵班次時間太過接近，往往高鐵下車後，還得奔跑轉乘火車。另外，若火車誤點時，很可能就趕不上高鐵。

鄰近高鐵區 商業發展活絡

新竹縣政府表示，高速鐵路新竹車站特定區計畫民國88年10月發布實施以來，現況人口已經成長至2萬3千人，商業區面積為19.32公頃，開闢率超過6成，住宅區面積為103.49公頃，開闢率達七成，產業專用區（生醫園區）面積為38.3公頃，開闢率已達100%。

暐順集團執行長林峰世觀察，暐順經貿大樓緊鄰高鐵新竹站，搭乘高鐵出站後步行不到1分鐘可抵達，也可直接走空橋就能抵達新竹高鐵站，大眾運輸近在咫尺，南北往返交通便利，滿足一日生活圈多樣化需求。因此，營運不到一年，6至13樓的商辦，超過118間辦公室幾乎全數滿租。

林峰世表示，在暐順經貿大樓內有AJ HOTEL新竹安捷國際酒店，今年也正式營運，成為高鐵站旁最熱門的教育訓練、研討會、演講、企業股東會等類型的會議場地首選。共享工作空間Spaces也吸引不少新創科技、生技醫療、綠能產業等爭相進駐。兩業者都因地利位置佳，有很好的營運發展。

新竹縣政府表示，高鐵北側約142公頃土地，為國家重大建設計畫，並命名為璞玉計畫，透過區段徵收方式開發，面積增加至446公頃，朝制定台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫，期許強化生醫園區、竹科、交大、清大、工研院既有發展優勢，建構以科技產業、人才導向之知識經濟產業聚落，形成專業網絡型的產學研合作平台。

高鐵新竹站提供迅速交通，營造新竹、台北成為一日生活圈。記者郭宣彣／攝影
高鐵新竹站提供迅速交通，營造新竹、台北成為一日生活圈。記者郭宣彣／攝影
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高鐵新竹站南來、北往人潮絡繹不絕。記者郭宣彣／攝影
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新竹高鐵公車
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