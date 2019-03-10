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廚餘養豬聯合稽查今截止 未完成不排除公布縣市名單

2019-03-10 11:43聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

非洲豬瘟災害應變中心要求地方農業局處與環保局進行廚餘養豬聯合稽查，稽查截止日今天...
非洲豬瘟災害應變中心要求地方農業局處與環保局進行廚餘養豬聯合稽查，稽查截止日今天到期。本報資料照片
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非洲豬瘟災害應變中心要求地方農業局處與環保局進行廚餘養豬聯合稽查，稽查截止日今天到期。農委會今表示，預計過兩天會召開會議做最後盤點討論，屆時若仍有縣市未完成稽查，不排除公布縣市名單。

農委會2月15日發出公文，要求要求地方政府聯合稽查廚餘養豬戶，每周回報，須於今天完成。

根據官方統計資料，截至3月7日為止，全台仍有498場廚餘養豬場沒取得環保檢核，也沒要轉用飼料，還有許多甚至沒辦理牧場登記。資料顯示，飼養超過20頭的共291場，依法應有養豬場畜牧場登記，但有200場沒登記，有登記者僅91場，依照畜牧法最少可開罰3萬元。

地方反映，有些縣市廚餘養豬的小牧場多達一兩、百場，但實際上地方農業局處承辦人只有一兩名，要完成稽查檢核，人力不足。農委會副主委黃金城表示，問題是農委會早在去年11月就宣導，要求地方政府需要配合稽查檢核，也要求畜牧處沒有牧場登記的豬場，要完成清查，並且用畜牧法開罰，地方早該處理。

黃金城說，最後盤點討論後，若還是有縣市政府沒辦法完成清查，農委會不排除公布縣市名單，場數、位置名單大家手上都有，卻不願意去做，「不能老是這樣丟著」。他說，當初盤點廚餘養豬畜牧場名單，也是縣市政府報上來的，縣市政府不能一直不處理，地方農業課本來人就很少，也會抱怨人力不足、稽查速度慢，但縣府必須督導調配，也不能總是依賴中央。

農委會廚餘牧場
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