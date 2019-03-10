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「在遺忘之後」英劇團探討失智症議題 高雄春藝首演

2019-03-10 11:22聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

英國重現劇團「在遺忘之後」探討失智症患者虛實記憶交錯的世界，誠實溫暖面對文明世界...
英國重現劇團「在遺忘之後」探討失智症患者虛實記憶交錯的世界，誠實溫暖面對文明世界中令人難以啟齒的困境。圖／高雄春天藝術節提供
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記憶開始消逝，人們該如何面對遺忘 ?來自英國的重現劇團（Theatre Re）帶來「在遺忘之後」，4月20日晚上7點30分、21日2點30分在高雄大東文化藝術中心首演，以充滿力道的肢體語言及現場樂團細膩溫柔的音樂，帶領觀眾進入失智者虛實交錯的世界，撫慰遺忘與被遺忘的心靈。

延續每年「國際線上、高雄直送」的傳統，2019高雄春天藝術節邀到英國重現劇團，劇碼「在遺忘之後」，由倫敦國際默劇節委託創作，並在愛丁堡藝穗節票房長紅、感動近6千人，75分鐘的歡唱是舞動青春回憶，也是一趟失智者的暖心震盪旅程。

「早發性失智症」是現代人聞之變色的文明產物，劇中邁入中年的主角湯姆，就是掙扎於「失去」與「回憶」漩渦中的失智症患者。55歲生日當天，女兒蘇菲為他換裝準備出席派對，在緩慢著裝過程中，湯姆盯著衣著、撫摸布料觸感、感受殘留在織品上的氣味，深藏內心的昨日記憶也隨之浮現，在現實與過去中交織糾纏。

湯姆彷彿重新回到過去，以孩子的目光注視母親、再次溫習初戀的甜蜜、體會功成名就與朋友歡慶的時刻、重返年少不羈時所做的那些不夠光彩的憾事…….沉浸在回憶裡的湯姆，卻失去對日常生活的掌握力，川流不息的過往就像海浪撲來，吞噬了現實感，而湯姆卻無法停止遺忘。

籌畫高雄春天藝術節的高市文化局表示，重現劇團花費16個月，密切與倫敦大學神經科學教授凱特杰弗里（Kate Jeffrey）合作，除進行田野調查，實際訪談失智症患者與其照護者，理解人類「記憶」如何產生、拆解、重建與錯置，也紀錄失智者的行為改變、失去時間空間意識等特徵。

重現劇團將失智症調查成果巧妙融入故事中，以其擅長的細膩肢體動作，輔以樂團演奏原創音樂與燈光轉換，在舞台上創立出情感濃郁的空間。導演紀堯姆皮傑（Guillaume Pigé）強調，該劇不只是談失智症，而是當我們失去記憶後，人生留下甚麼給我們？

紀堯姆皮傑說，在資訊爆炸與更新汰換快速的現代社會，生命極度脆弱，即使記憶不再永恆可靠，人生仍是一個積極的旅程，「或許不完整、圓滿，但不等於我們被打敗了」。

「在遺忘之後」在英國上演時，橫掃倫敦國際默劇節與英國愛丁堡藝穗節，英國BBC廣播電台評為「深刻感動人心、充滿能量的生命禮讚」，詩意溫暖面對文明世界裡讓人難以啟齒的困境，高雄春藝引進台灣首演兩場，演出及購票資訊請洽高雄市愛樂文化藝術基金會網站高雄春天藝術節臉書兩廳院售票系統查詢。

英國重現劇團「在遺忘之後」探討失智症患者虛實記憶交錯的世界，誠實溫暖面對文明世界...
英國重現劇團「在遺忘之後」探討失智症患者虛實記憶交錯的世界，誠實溫暖面對文明世界中令人難以啟齒的困境。圖／高雄春天藝術節提供
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失智症英國記憶
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