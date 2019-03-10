「在遺忘之後」英劇團探討失智症議題 高雄春藝首演

2019-03-10 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



英國重現劇團「在遺忘之後」探討失智症患者虛實記憶交錯的世界，誠實溫暖面對文明世界中令人難以啟齒的困境。圖／高雄春天藝術節提供 分享 facebook 當記憶開始消逝，人們該如何面對遺忘 ?來自英國的重現劇團（Theatre Re）帶來「在遺忘之後」，4月20日晚上7點30分、21日2點30分在高雄大東文化藝術中心首演，以充滿力道的肢體語言及現場樂團細膩溫柔的音樂，帶領觀眾進入失智者虛實交錯的世界，撫慰遺忘與被遺忘的心靈。

延續每年「國際線上、高雄直送」的傳統，2019高雄春天藝術節邀到英國重現劇團，劇碼「在遺忘之後」，由倫敦國際默劇節委託創作，並在愛丁堡藝穗節票房長紅、感動近6千人，75分鐘的歡唱是舞動青春回憶，也是一趟失智者的暖心震盪旅程。

「早發性失智症」是現代人聞之變色的文明產物，劇中邁入中年的主角湯姆，就是掙扎於「失去」與「回憶」漩渦中的失智症患者。55歲生日當天，女兒蘇菲為他換裝準備出席派對，在緩慢著裝過程中，湯姆盯著衣著、撫摸布料觸感、感受殘留在織品上的氣味，深藏內心的昨日記憶也隨之浮現，在現實與過去中交織糾纏。

湯姆彷彿重新回到過去，以孩子的目光注視母親、再次溫習初戀的甜蜜、體會功成名就與朋友歡慶的時刻、重返年少不羈時所做的那些不夠光彩的憾事…….沉浸在回憶裡的湯姆，卻失去對日常生活的掌握力，川流不息的過往就像海浪撲來，吞噬了現實感，而湯姆卻無法停止遺忘。

籌畫高雄春天藝術節的高市文化局表示，重現劇團花費16個月，密切與倫敦大學神經科學教授凱特杰弗里（Kate Jeffrey）合作，除進行田野調查，實際訪談失智症患者與其照護者，理解人類「記憶」如何產生、拆解、重建與錯置，也紀錄失智者的行為改變、失去時間空間意識等特徵。

重現劇團將失智症調查成果巧妙融入故事中，以其擅長的細膩肢體動作，輔以樂團演奏原創音樂與燈光轉換，在舞台上創立出情感濃郁的空間。導演紀堯姆皮傑（Guillaume Pigé）強調，該劇不只是談失智症，而是當我們失去記憶後，人生留下甚麼給我們？

紀堯姆皮傑說，在資訊爆炸與更新汰換快速的現代社會，生命極度脆弱，即使記憶不再永恆可靠，人生仍是一個積極的旅程，「或許不完整、圓滿，但不等於我們被打敗了」。