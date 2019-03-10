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高鐵暖心助桃園家扶學童遊高雄 站長送小背包裝回憶

2019-03-10 10:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

高鐵親切提供飲料，小朋友露出很享受這趟行程的表情。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵親切提供飲料，小朋友露出很享受這趟行程的表情。圖／台灣高鐵公司提供
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「哇，高鐵耶！」台灣高鐵公司愛心關懷列車持續飛馳，3月這一站來到了桃園家扶中心。當家扶孩子們從社工老師口中得知，可以和家人一起搭乘高鐵到高雄動物園遊玩時，每個孩子都開心的跳起來大喊，「哇，我們要去搭高鐵了！」臉上充滿了滿滿興奮與期待的神情。

出發前，台灣高鐵公司特別由桃園站站長王稔慈代表贈票、送高鐵小背包，王站長希望孩子們背上高鐵背包乘高鐵，旅途中的美好記憶都能裝入這個背包，成為人生中難忘的溫暖回憶。

家扶感謝高鐵提供受扶助家庭難得的旅遊行程。圖／台灣高鐵公司提供
家扶感謝高鐵提供受扶助家庭難得的旅遊行程。圖／台灣高鐵公司提供
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桃園家扶中心是台灣兒童暨家庭扶助基金會（TFCF /Taiwan）所屬24個家扶中心成員，民國56年8月成立，協助桃園遭遇急難變故，以致生活貧困的兒童及家庭，提供經濟、教育、醫療、育樂以及心理、行為輔導等多元服務，運用社會資源，並以社會工作的原則與方法啟發兒童潛能，重建和達成自立自主的家庭功能。

桃園家扶中心主任張伏杉感謝台灣高鐵協助，讓受扶助的孩子們開心搭乘高鐵前往高雄藝術動物園遊玩，這次的戶外旅程主要安排學齡前的孩子們參加，讓家長及孩子們能透過親子生活體驗，感受大眾運輸工具轉乘的便利，也學習相關知識寓教於樂，進一步培養良好的親子互動關係，增加家庭的正向回饋。

高鐵桃園站站長王稔慈說，高鐵除了是商務出差、返鄉探親的最佳運具，也是出遊旅行、安排假期的最佳夥伴。每逢假日時段，車站裡更有許多親子及家族成員結伴同行開心出遊的畫面，這次很高興能邀請桃園家扶中心的孩子們，與爸爸媽媽體驗高鐵列車的速度與便捷，讓每一位搭乘高鐵暖心列車的大朋友、小朋友們都能享受旅途中的美好與感動。

小朋友們也玩著和高鐵主題有關的遊戲，進一了解高鐵各站和特色。圖／台灣高鐵公司提供
小朋友們也玩著和高鐵主題有關的遊戲，進一了解高鐵各站和特色。圖／台灣高鐵公司提供
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高雄駁二藝術特區是主要行程之一。圖／台灣高鐵公司提供
高雄駁二藝術特區是主要行程之一。圖／台灣高鐵公司提供
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小朋友們到高雄還體驗輕軌。圖／台灣高鐵公司提供
小朋友們到高雄還體驗輕軌。圖／台灣高鐵公司提供
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大家在高鐵車站合影，大人小孩難掩興奮。圖／台灣高鐵公司提供
大家在高鐵車站合影，大人小孩難掩興奮。圖／台灣高鐵公司提供
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高鐵列車親子
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