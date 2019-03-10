氣象局：全台12縣市大雨特報 山區慎防落石

2019-03-10 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發出大雨及濃霧特報。圖／取自中央氣象局網站 分享 facebook 中央氣象局對全台12縣市發出大雨特報，台北市、新北市、基隆市、新竹縣市、桃園市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、南投縣、花蓮縣、金門縣各地容易有局部大雨，出門記得攜帶雨具。

氣象局表示，鋒面影響，今日台中以北及金門地區、南投、花蓮及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，彰化以南地區亦有局部較大雨勢，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局也發出濃霧特報，今日金門及馬祖地區易有局部濃霧，金門清晨4時30分及馬祖清晨5時有濃霧發生，能見度皆不足200公尺，請注意。