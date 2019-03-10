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吳德榮：今仍濕冷多雨 明起告別春寒雨若泉

2019-03-10 08:09聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，明天晚上至周二清晨氣溫降低，日夜溫差大，不過影響時間短，且明後兩天白天有陽光，感覺舒適，不會像過去5天「春寒雨若泉」的天氣。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至明晨，鋒面及「大陸冷氣團」再南下，北台灣氣溫降、天氣再轉濕冷，其他地區也略轉冷；今夜明晨台北市將降至14度左右、空曠地區12度左右，要注意保暖。鋒面後厚實雲系，帶來一波波的降雨，時大時小，降雨範圍擴及全台，山區降雨較平地多；出門宜攜雨具，並應注意氣象局發布的最新訊息。

他說，最新模式模擬顯示，明日白天起西半部轉乾，山區及花東仍有局部短暫雨；周二各地為晴時多雲。明日白天有陽光，不至於有冷的感覺，周二白天更是舒適的。但明夜周二晨，因強「輻射冷卻」作用，氣溫降得很低，日夜溫差很大。明夜周二晨的預報低溫，雖仍符合「大陸冷氣團」的定義，但是影響時間短暫，也不會像過去5天以來，「春寒雨若泉」的天氣，那麼令人感覺不適。

他說，最新模式模擬顯示，周三中層雲略增、仍有陽光，白天舒適早晚微冷；午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。周四至周五晨鋒面接近及通過，但其結構鬆散，各地雲量多，有局部短暫降雨。周五白天起東北季風影響，氣溫略降，北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區天氣好轉。周六東北季風減弱，氣溫略升，各地多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。

中央氣象局表示，今天隨著鋒面通過，各地仍是容易有陣雨甚至雷雨，西半部及東北部並有局部大雨發生的機率，出門請攜帶雨具；溫度方面，鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣氣溫呈現一路下滑的趨勢，上午前氣溫還有17、18度，到了晚上之後將降至14、15度，請留意氣溫變化適時添加衣物，中部及宜花和昨天類似，白天高溫約21至24度，南部及台東則有25到27度。

今晚北台灣氣溫將下滑。本報資料照片
今晚北台灣氣溫將下滑。本報資料照片
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今天各地有陣雨或雷雨。圖／翻攝自中央氣象局網站
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