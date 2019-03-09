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裝了血管支架就安了？ 其實這件事才是關鍵

2019-03-09 21:19聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

轟動全美的影集「飛越比佛利」（Beverly Hills）男主角路克派瑞（Luke Perry），上個月底驚傳中風，日前經搶救仍不幸過世。隨著飲食、生活習慣改變，心血管疾病成了現代人的夢魘，前年許多名人屢傳心肌梗塞猝死消息，還一度瘋傳團購舌下含片（硝化甘油），但一旦中風或是心肌梗塞，有方法可以救嗎？

心血管疾病的成因主要源自動脈硬化，血管因為硬化而品質變差，一旦血管內膜斑塊剝落，跑到心臟，使心臟血管阻塞，就可能造成心肌梗塞；跑到腦血管，就可能引起腦中風

台北醫學大學附設醫院心臟內科主任暨專任主治醫師黃群耀說，動脈硬化隨年紀增加，血管就像水管，用久就會失去彈性，血管沒了彈性，血壓容易變高，血壓開始變高時，會使血管更加沒彈性，形成惡性循環。

許多人問，「血管堵塞馬上就有感嗎？」黃群耀說，人的血管有一定的承受度，一般而言，堵塞到血管直徑的70%才會比較有感覺，漸漸出現遠端血流不足、腎功能逐漸喪失等症狀。不過，雖然理論上會出現一定的症狀，但最常見還是「沒有症狀」，所以血管阻塞常是猝死的主要原因之一。

過去支架、繞道手術尚未問世之前，血管阻塞僅能透過氣球擴張術打通血管，但是血管具有彈性，氣球擴張術後，血管很快就會縮回原狀，單獨使用氣球擴張術，血管再度狹窄機率高，達45%以上。因此後續發展出使用氣球擴張術時，一併擺放支架，防堵血管回縮。

透過心導管氣球擴張術放置支架，過去多從鼠蹊部，現在則由手部，經動脈將心導管引入堵塞處，運用導管前端的氣球擴張加壓，把血管斑塊擠壓到血管壁上，網狀支架也同時被撐開，氣球消氣後，將氣球引導出來，完成手術。

但支架置入血管後，會被新生血管內膜覆蓋，但若血管因此增生過多，便可能再次造成阻塞。為改善上述問題，塗藥支架因而出現，早期塗藥支架使用抗癌藥物「紫杉醇（Paclitaxel）」，但目前大多數塗藥支架使用免疫藥物，有助抑制細胞增生，降低血管壁增生導致狹窄的風險。

不過，患者必須長期吃抗血小板藥物，使用一般支架患者，抗血小板藥物平均僅需要吃1到3個月、塗藥支架則需要吃6個月到12個月。若本身有慢性疾病者，選用塗藥支架都具有一定的風險，需與醫師進一步討論是否適合。

振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群表示，患者的術後照顧上，除了聽醫師建議使用抗凝血藥物，也應控制血糖、血壓及血脂。此外，患者也應戒菸，並維持良好的運動及飲食習慣，才能使體重能維持。已有文獻證實，攝取反式脂肪會增加動脈硬化風險，建議避免攝取。

人體能放幾支血管支架？新光醫院教學研究部副主任兼心臟內科主治醫師洪惠風說，有學者曾開玩笑，人的血管都是為了放支架而準備，只要有血管的地方都能放支架。

有些患者第一次手術就放3個支架，也有人一放再放，若原本的支架效果不佳，或又出現狹窄，可重新放在同一位置。

黃群耀說，治療之外，最好先做到預防，台灣心血管疾病年輕化已不是新聞，呼籲停經女性、有糖尿病、抽菸等習慣，或男性年滿30歲、飲食沒節制且喝酒抽菸者，應該定期檢查。

心導管術置放血管支架是國人治療冠狀動脈阻塞常見選擇。 圖／本報資料照片
心導管術置放血管支架是國人治療冠狀動脈阻塞常見選擇。 圖／本報資料照片
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患者醫師腦中風
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