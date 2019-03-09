暢通心血管 近六成選擇塗藥支架

2019-03-09 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



在心臟醫界有個傳言，全台裝置心血管支架最多的病人極可能是前總統李登輝，有人估計，近二十年來，他至少裝置十支，且大多為昂貴的塗藥血管支架，總醫材費用可能超過一台進口車。

健保全額支付支架、自付差額支架，到底有什麼不同？根據健保署的調查數據，國人選擇自付差額支架的比率遠高於健保全額給付支架，但兩者真有很大差別嗎？

衛福部健保署長李伯璋表示，血管支架在健保給付正式名稱是「冠狀動脈血管支架」，冠狀動脈主要供應心臟血液，若冠狀動脈血管狹窄，導致血液無法流通，便影響心臟供氧，此時透過經皮冠狀動脈擴張術（PTCA）」植入冠狀動脈血管支架，可以避免冠狀動脈狹窄。

目前醫界使用的冠狀動脈血管支架種類包括裸金屬支架、塗藥血管支架、全吸收式生物模架，健保全額給付的是裸金屬支架，塗藥血管支架由民眾自付差額。

全吸收式生物模架是近年才問世的新產品，療效有待更多實證。李伯璋表示，目前相關研究顯示，全吸收式支架療效並沒有比較好，且價格高昂，一支上看十萬元，健保署尚未考量納入給付。

心臟血管支架置放術無法在診所執行，必須在有心臟內、外科的醫院執行。健保署統計，2017年全國有105家醫院執行心臟血管支架置放術，總計實施件數達4.3萬件。接受心臟血管支架治療者，以55歲以上族群為主，占八成以上；各年齡層患者中，以70歲以上居多，占了近四成。

105家醫院中，使用健保全額給付支架逾75%的醫院只有6家，也就是絕大多數醫院使用自付差額的塗藥支架比率較高。以患者的使用狀況來區分，有36%患者使用健保全額給付的裸支架，近六成選擇使用自付差額的塗藥支架，另有4%的患者「混搭」，同時使用裸支架與塗藥支架。

李伯璋表示，治療方面，健保署尊重患者需求與醫師專業判斷，每支塗藥支架平均得自付差額約五萬多元，但相信患者及醫師都會做出最慎重的決定。

根據相關臨床實證顯示，塗藥支架上的藥物可以抑制組織增生，避免血管再狹窄。置放後血管再狹窄及再發生心肌梗塞的機率，都優於裸支架，置放後一年內的死亡率、半年內再置放的比率也都比較低，因此民眾在經濟許可前提下，大多會選擇塗藥支架。

健保全額給付的裸支架給付適應症範圍，包括執行心導管氣球擴張術時，或術後24小時內，冠狀動脈產生急性阻塞或是瀕臨急性阻塞等症狀，而給付數量也有限制，每位患者每年給付4個支架為限。

李伯璋表示，健保署曾討論過把塗藥支架納入全額給付，但是依照目前財務考量，應以全民最大的利益為優先給付範圍，且給付不宜影響健保財務或嚴重排擠其他特材之使用。若在財務健全前提下，未來可以規畫思考哪些狀況的患者可以納入全額給付。

血管支架手術條件範及給付規定

●手術條件

1.同時有心臟血管內科及心臟外科兩專科之特約醫院。

2.需為健保署認可並經中華民國心臟學會認可的心臟專科醫師。

●適應症

1.執行心導管氣球擴張術時（或術後24小時內），冠狀血管急性阻塞或瀕臨急性阻塞者

2.原發性病灶血管內徑大於等於2.5毫米，且符合特定條件者。

3.經皮冠狀動脈擴張術後，原病灶再發狹窄大於50%病灶或再狹窄經測量FFR≦0.8或iFR≦0.89者。

4.冠狀動脈繞道手術後，繞道血管發生70%的狹窄病灶。

5.特異病灶，包括慢性完全阻塞二個月以上、急性心肌梗塞12小時內、經繞道手術後血管阻塞的介入性治療等。

6.心臟移植術後，心臟冠狀動脈原發性病灶血管內徑大於等於2.5毫米，且符合特定條件者。

●使用數量：每位患者每年給付4個血管支架為限，內膜剝離長度大於50毫米除外。