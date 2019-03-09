裝支架 血管繞道 那一個可以維持比較久？

2019-03-09 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



冠狀動脈狹窄或阻塞患者應選擇接受血管支架置放術，還是心血管繞道手術呢？振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群表示，這取決於病灶複雜性及病人麻醉風險度，當血管阻塞太多、範圍太大，應接受血管繞道手術。但若患者上麻醉的風險度高，且無金錢考量，則建議放置支架。

這兩者手術的差異在哪呢？陳冠群表示，過去對冠心病的治療只有兩種，一種是僅以內科藥物治療為主，另一個就是走外科開胸手術，接受血管繞道術。

振興醫院心臟醫學中心主任魏崢說，血管繞道術是以患者自體的「內乳動脈」或下肢的「大隱靜脈」作為替代血管，繞過有阻塞的血管後，再將血液重新灌流到缺血區域，就像是為壅塞的血管道路，另闢新捷徑來疏通血流。

但血管繞道術要開膛剖肚，不少病人會害怕。魏崢說，只要在有豐富經驗的醫師與團隊執行下，成功率已達99%，只有短暫的皮肉痛苦。他曾替一名醫師好友執行手術，對方起初也很害怕，但術後恢復良好，不久就能返回崗位。

血管支架置放術則是在心導管手術發明後所出現的治療方式，其手術傷口不到2公厘，且恢復期更快。

魏崢表示，過去只有氣球擴張術將血管撐開，但術後容易因動脈壁硬化嚴重而出現再狹窄問題，於是發明金屬支架來撐住血管壁，能維持較長的時間保持血流通暢。

患者裝支架後就能高枕無憂嗎？不，血管內皮細胞一樣會在支架置放後增生，使血管壁再堵塞，需吃抗凝血劑。但支架歷經幾代改進，不只有不同尺寸與長度，還有塗藥支架上市，有助減少術後血栓生成。

但為什麼複雜性患者，不是建議傷口小且復原時間短的心導管手術，而是建議「開膛」的血管繞道術呢？

陳冠群解釋，一根支架自費約5到8萬元，當血管有多重且多處狹窄，支架使用恐不只一根。而健保只給付傳統的金屬支架，患者若要使用更貴的塗藥支架，口袋就要更深。

而且，血管繞道能讓血管維持五年不阻塞，比心導管手術置放支架來得持久，只是上麻醉風險高的人，就不適合開膛。不過若只是簡單的、小範圍的血管阻塞，一樣可以選擇心導管手術解決。

陳冠群說，動脈之所以會硬化，和三高控制不好有極大相關，而因免疫系統疾病問題造成血管慢性發炎，進而出現血管老化硬化者只占少數。

有研究發現，無糖尿病的患者使用一般支架，再狹窄機率約二成，使用塗藥支架小於一成。但有糖尿病的患者使用一般支架的再狹窄機會為五成，使用塗藥支架也有二到三成。

有病人擔心，置放金屬支架後，出國經過金屬探測器可能無法過關。陳冠群笑說：「這可能多慮了。」因心臟支架是網狀結構，金屬含量很少，就像是口袋裡面不小心放了一個迴紋針一樣，除非探測器特別敏感，否則警報器不會響的。

女性停經前有女性荷爾蒙保護，使動脈硬化風險比男性低很多。但女性過了更年期，或是因卵巢手術造成的人工停經，動脈硬化風險就會和男性相當。