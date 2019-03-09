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七十高齡登高空揮灑彩筆 國美館展出林惺嶽奇幻光影

2019-03-09 21:08聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「林惺嶽：大自然奇幻的光影」展，今天於台中國美館舉行開幕式。

該展由國美館與高美館共同合作策畫，去年底首站在高雄，今年移師到台中展出。國美館用不同的角度，重新脈絡化展覽的結構，以「林惺嶽繪畫中的時代經驗」為軸線，用9大分區子題，重新解譯林惺嶽畢生的創作密碼。

1939年出生於臺中的林惺嶽，1965年自國立師範大學美術系畢業後，發展出以神秘氛圍構築的超現實畫風，這段時間他用詩性的孤寂荒境，來呼應戰後至1980年代臺灣社會中憂鬱、苦悶的時代人心。

1980年代中期，他的創作風格從超現實幻境逐漸過渡到台灣現實的山水題材中，80年代後期並開始踏遍臺灣的山川、溪流與海岸，完成了一系列以臺灣自然百態為主題的創作，並藉由壯美的巨山、飛瀑、野溪，隱喻解嚴後臺灣民間湧動的生命能量。

林惺嶽身兼畫家、評論家、藝術教育工作者、策展人的多重身份，自1990年代以來在台灣美術界諸多重要事件，都能看到他活躍的身影。而在2010年以後，林惺嶽以70高齡登上高空作業車揮灑彩筆，挑戰數千號以上的巨型繪畫，在帕金森氏症癌症的輪番侵襲中，以堅強的意志力、精采且多產的作品，對身體諸多病痛施以最強悍的反擊，展現老驥伏櫪、志在千里的壯心。

國美館規劃的「林惺嶽：大自然奇幻的光影」，除了介紹他早期水彩畫的台灣詩情、壯年時期用情感與身體來感受母土意義的油畫表現，並特闢專區探討他繪畫中的歷史意識。林惺嶽觀察台灣風景的四個角度：「鏡花水月」、「水落石出」、「萬馬奔騰」、「鬼斧神工」，也首次在國美館的展場上進行對照與印證。

●「林惺嶽：大自然奇幻的光影」展覽將於國美館101、102展覽室展出至6月9日，展覽及活動詳情請參考國美館官網: www.ntmofa.gov.tw。

藝術家林惺嶽於國美館開幕式中致詞。圖/國美館提供
藝術家林惺嶽於國美館開幕式中致詞。圖/國美館提供
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