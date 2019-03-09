全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家

健保署統計，2017年接受「經皮冠狀動脈擴張術」並使用心血管支架件數總計4萬3433件，3成6患者（約1萬5000人）使用健保全額給付的裸金屬支架，高達六成患者（約2萬6千人）自付差額，使用塗藥支架。

健保署規定，血管支架置放的施行條件是同時有心臟血管內外科，並且是健保署和中華民國心臟學會認可的心臟專科醫師才能施行，換言之，民眾必須至醫院才能接受治療。統計顯示，施術量也有朝大型醫學中心集中的趨勢，排名前十大醫院中，幾乎全是醫學中心，但排名第一的振興醫院卻是區域醫院。

振興醫院心血管支架手術數目位居全國第一，106年支架數量為1584支，其次為林口長庚1559支、台大醫院1433支，台大落在第三。從上述數據可見，國人接受介入性心血管治療，偏好有口碑的醫師與團隊。

心臟學會理事長、台大醫學院心臟內科教授黃瑞仁表示，他平均一年執行300多例心血管支架手術，105年榮升台大雲林醫院院長，隔年台大醫院手術個案明顯減少，而台大雲林分院個案數就位居雲林之冠。

以換心手術聞名的振興醫院位居第一，該院心臟血管內科主治醫師黃建龍分析，關鍵因素也是「名醫」。振興只是區域醫院，但心臟內外科團隊卻是這領域權威，擁有一定名聲，獲得民眾信任，若需手術，自然成為首選。

黃建龍舉例，日前收治一名急性冠心病患者，原本被送至某醫學中心急診，因病情危急，裝置葉克膜，還緊急做支架，但家屬當時一把鼻涕一把眼淚地哭求急診醫師，希望將家人轉至振興動手術。

至於東部地區心血管支架手術數量偏少，應該也與醫師團隊有關。大部分心臟內科權威醫師都集中在西部醫院，除了心肌梗塞患者必須緊急動刀，若是病情較不急迫的常規手術，通常就會尋求有口碑的醫師動刀。

黃建龍說，近年接受支架置放的趨勢，一樣是男多於女，但年齡層有明顯變化，年輕型、年長型患者都各增加一成。過去常見45歲以上男性需要裝支架，但隨疾病年輕化，30至40歲就做血管支架人數增加；另隨著平均餘命後延、資訊傳播普及，80歲以上患者也常主動詢問。

振興醫院約八成患者選用自費支架，黃建龍分析，與該院以治療心臟為強項有關，民眾幾乎都是已經物色一陣子，目前自費支架也有較便宜選項，如僅需裝一根支架者，自費5、6萬元。另一般裸金屬支架一年內有30%可能血管再狹窄，但塗藥支架一年內再狹窄率僅5%，患者因此願意選擇自付差額的塗藥支架。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道表示，心血管疾病患者若病情輕微， 大都先以藥物控制；若冠狀動脈阻塞時，可採取支架手術置放治療，以降低心肌梗塞等疾病發生率。

以台大為例，目前臨床上需心血管支架手術的患者，有八成是透過門診檢查發現，兩成是緊急狀況入院開刀；近幾年接受支架手術患者，男女比例為七比三，女性在停經前有女性荷爾蒙保護心血管。

置放心血管支架的年齡層也有下降趨勢。王宗道說，以前常見男性45歲、女性55歲以上，現在下降為35歲至45歲左右，抽菸、肥胖與不當飲食等是疾病危險因子。

患者置放血管支架後，血管是否可能再狹窄？王宗道說，心臟血管支架置放有助於改善心臟血管狹窄，讓同部位再阻塞機率低，但患者若不改變生活型態，同一部位再度狹窄可能在九個月內再度發生，未來兩年內其他部位也可能阻塞。