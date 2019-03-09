親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不派韓國瑜選總統 胡幼偉：人類將出現選舉史最大笑話

全英羽賽／三局大戰退山口茜 戴資穎三連霸剩最後一步

全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家

2019-03-09 21:07聯合報 記者李樹人劉嘉韻簡浩正陳婕翎╱即時報導

健保署統計，2017年接受「經皮冠狀動脈擴張術」並使用心血管支架件數總計4萬3433件，3成6患者（約1萬5000人）使用健保全額給付的裸金屬支架，高達六成患者（約2萬6千人）自付差額，使用塗藥支架。

健保署規定，血管支架置放的施行條件是同時有心臟血管內外科，並且是健保署和中華民國心臟學會認可的心臟專科醫師才能施行，換言之，民眾必須至醫院才能接受治療。統計顯示，施術量也有朝大型醫學中心集中的趨勢，排名前十大醫院中，幾乎全是醫學中心，但排名第一的振興醫院卻是區域醫院。

振興醫院心血管支架手術數目位居全國第一，106年支架數量為1584支，其次為林口長庚1559支、台大醫院1433支，台大落在第三。從上述數據可見，國人接受介入性心血管治療，偏好有口碑的醫師與團隊。  

心臟學會理事長、台大醫學院心臟內科教授黃瑞仁表示，他平均一年執行300多例心血管支架手術，105年榮升台大雲林醫院院長，隔年台大醫院手術個案明顯減少，而台大雲林分院個案數就位居雲林之冠。

以換心手術聞名的振興醫院位居第一，該院心臟血管內科主治醫師黃建龍分析，關鍵因素也是「名醫」。振興只是區域醫院，但心臟內外科團隊卻是這領域權威，擁有一定名聲，獲得民眾信任，若需手術，自然成為首選。  

黃建龍舉例，日前收治一名急性冠心病患者，原本被送至某醫學中心急診，因病情危急，裝置葉克膜，還緊急做支架，但家屬當時一把鼻涕一把眼淚地哭求急診醫師，希望將家人轉至振興動手術。

至於東部地區心血管支架手術數量偏少，應該也與醫師團隊有關。大部分心臟內科權威醫師都集中在西部醫院，除了心肌梗塞患者必須緊急動刀，若是病情較不急迫的常規手術，通常就會尋求有口碑的醫師動刀。

黃建龍說，近年接受支架置放的趨勢，一樣是男多於女，但年齡層有明顯變化，年輕型、年長型患者都各增加一成。過去常見45歲以上男性需要裝支架，但隨疾病年輕化，30至40歲就做血管支架人數增加；另隨著平均餘命後延、資訊傳播普及，80歲以上患者也常主動詢問。

振興醫院約八成患者選用自費支架，黃建龍分析，與該院以治療心臟為強項有關，民眾幾乎都是已經物色一陣子，目前自費支架也有較便宜選項，如僅需裝一根支架者，自費5、6萬元。另一般裸金屬支架一年內有30%可能血管再狹窄，但塗藥支架一年內再狹窄率僅5%，患者因此願意選擇自付差額的塗藥支架。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道表示，心血管疾病患者若病情輕微， 大都先以藥物控制；若冠狀動脈阻塞時，可採取支架手術置放治療，以降低心肌梗塞等疾病發生率。

以台大為例，目前臨床上需心血管支架手術的患者，有八成是透過門診檢查發現，兩成是緊急狀況入院開刀；近幾年接受支架手術患者，男女比例為七比三，女性在停經前有女性荷爾蒙保護心血管。

置放心血管支架的年齡層也有下降趨勢。王宗道說，以前常見男性45歲、女性55歲以上，現在下降為35歲至45歲左右，抽菸、肥胖與不當飲食等是疾病危險因子。

患者置放血管支架後，血管是否可能再狹窄？王宗道說，心臟血管支架置放有助於改善心臟血管狹窄，讓同部位再阻塞機率低，但患者若不改變生活型態，同一部位再度狹窄可能在九個月內再度發生，未來兩年內其他部位也可能阻塞。

目前健保對心血管支架採取差額給付，台北等都會地區民眾願意自付差額比率較高，約占九成；偏鄉民眾考量經濟狀況，接受度較低，約為三到四成。

全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家
全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家
分享

患者手術台大醫院
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

哪個政黨有積極捍衛兒童生存權？ 王薇君感傷

2019-03-09 18:28

每天2罐無糖碳酸飲料 增中風風險

2019-03-09 18:34

春雨不停 10日冷氣團到北台灣低溫13度

2019-03-09 18:05

裝了血管支架就安了？ 其實這件事才是關鍵

2019-03-09 21:19

暢通心血管 近六成選擇塗藥支架

2019-03-09 21:15

裝支架 血管繞道 那一個可以維持比較久？

2019-03-09 21:14

七十高齡登高空揮灑彩筆 國美館展出林惺嶽奇幻光影

2019-03-09 21:08

身體莫名出現瘀青 她17歲的成年禮竟是血癌

2019-03-09 20:52

冰冷護理師化身熱舞高手 「選我就隊」叫她第一名

2019-03-09 20:43

護病比五月上路 護理師更希望推動這個

2019-03-09 20:35

西濱將新增區間測速路段 搭配雷達測照超速難逃

2019-03-09 20:35

防範非洲豬瘟 柬緬寮泰旅客入境查驗手提行李

2019-03-09 16:47

中風失語兩年 rTMS療法30天他重新開口說話

2019-03-09 15:54

徐國勇自曝氣喘常就醫 感謝護理師當年一句話

2019-03-09 15:41

原住民病患就醫好無助 護理師出動長老來安撫

2019-03-09 14:36

152.3公斤胖哥因媽一句話 剷肉72公斤娶得美嬌娘

2019-03-09 14:33

新版Windows10恐影響報稅？ 財政部有解

2019-03-09 14:19

帝王蟹配馬卡龍 霸氣又可愛

2019-03-09 13:38

草莓費雪 暗藏主廚法式鄉愁

2019-03-09 13:36

想吃頂級大餐 藍帶名廚教你做

2019-03-09 13:35

老人中風病患吞嚥問題 螢光透視錄影檢查可改善

2019-03-09 12:15

國民年金擬開放尚未取得身分證的陸配、外配自願納保

2019-03-09 11:47

注意！蘇花改、舊蘇花11日與13日有演習要封路

2019-03-09 11:14

對流雲系發展旺盛 彰化以南注意瞬間大雨雷擊

2019-03-09 11:08

親子車廂霸凌事件 台鐵：若車長處置不當會懲處

2019-03-09 10:49

桃園區某護理之家 爆A型流感群聚感染

2019-03-09 10:34

清明疏運台鐵加開252班次 20日凌晨搶票

2019-03-09 10:20

周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

鋒面影響天氣溼答答 週末全台有短暫陣雨

2019-03-09 09:08

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

折疊桌自動嚙合才能販售 最快10月上路

2019-03-09 00:26

境外移植器官未通報 下月起開罰

2019-03-09 00:20

研究證實：預防胰臟癌 別攝取高糖

2019-03-09 00:16

健康你我他／土地公嶺賞野花 回憶童年

2019-03-09 00:16

大耳、老臉「Galloway-Mowat症候群」台灣罕病患者關鍵基因找到

2019-03-09 00:16

不是老年專利 9成女性泌尿疾病未就醫

2019-03-09 00:16

麻疹疫情燒 38至48歲該打疫苗？

2019-03-09 00:14
看更多

熱門文章

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

親子車廂霸凌事件 台鐵：若車長處置不當會懲處

2019-03-09 10:49

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-08 23:38

西濱將新增區間測速路段 搭配雷達測照超速難逃

2019-03-09 20:35

新鮮人必備3能力 台積董座劉德音：好奇心、跨領域思考、全球視野

2019-03-09 13:15

起薪7萬！雄獅徵250名儲備幹部

2019-03-09 12:57

隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24

台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12

台積電董座：成大生團隊精神最好 台大不能每個都第一

2019-03-09 13:39

152.3公斤胖哥因媽一句話 剷肉72公斤娶得美嬌娘

2019-03-09 14:33

研究證實：預防胰臟癌 別攝取高糖

2019-03-09 00:16

周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07

每日星座運勢／處女人際上應對得宜 多和長輩交流

2019-03-09 00:00

桃機大停電 交長下令五月前大體檢

2019-03-09 00:01

降雨多於預期 中部以北主要水庫水位回升

2019-03-09 16:44

薪水非優先考量 台大生：不要太誇張都能接受

2019-03-09 14:02

大停電凶手抓到了！ 桃機準備新蓋兩座變電站解決問題

2019-03-08 23:58

春雨不停 10日冷氣團到北台灣低溫13度

2019-03-09 18:05

麻疹疫情燒 38至48歲該打疫苗？

2019-03-09 00:14

徐國勇自曝氣喘常就醫 感謝護理師當年一句話

2019-03-09 15:41

龍山寺「50年胡椒餅」登NHK 主持人：好甜！

2019-03-09 18:31

【章魚法官來說法】張瑜鳳／沒有標準答案的計算題

2019-03-09 06:00

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39

光是溝通就心累了？細數8點你該警覺的團隊問題

2019-03-09 15:12

「錯不在我單身，錯在沒人配上我」給等待愛情的自己勇氣　9大單身金句對抗霸凌

2019-03-08 23:36

折疊桌自動嚙合才能販售 最快10月上路

2019-03-09 00:26

台積電、聯發科都來！交大就博會明登場

2019-03-09 12:17

3/20起放寬！ 郵局結存金額6萬以下免證件可辦

2019-03-08 23:46

每天2罐無糖碳酸飲料 增中風風險

2019-03-09 18:34

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」只有4天

2019-03-09 15:17

桃園區某護理之家 爆A型流感群聚感染

2019-03-09 10:34

桃機漏水、停電狀況多 學者：應系統性檢討

2019-03-08 22:32

中風失語兩年 rTMS療法30天他重新開口說話

2019-03-09 15:54

新版Windows10恐影響報稅？ 財政部有解

2019-03-09 14:19

鋒面影響天氣溼答答 週末全台有短暫陣雨

2019-03-09 09:08

全台十大心血管支架醫院 奪冠的是這一家

2019-03-09 21:07

對流雲系發展旺盛 彰化以南注意瞬間大雨雷擊

2019-03-09 11:08

裝了血管支架就安了？ 其實這件事才是關鍵

2019-03-09 21:19

雄獅布局海外 新年度招募外語人才

2019-03-09 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top