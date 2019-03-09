身體莫名出現瘀青 她17歲的成年禮竟是血癌

2019-03-09 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



知名媒體人楊月娥帶著她的二女兒小蓁，今天參加馬偕醫院與基隆愛樂合唱隊舉辦的「看見幸福音樂會」，在她17歲那天，老天給了她一個震撼的成年炸彈，爬樓梯開始喘，身體出現莫名瘀青，就診發現是急性前骨髓細胞白血病，經過1年多的煎熬與努力，才成功度過難關，而兒童癌症長期被忽視，也希望能透過音樂會被社會關注。

「台灣每年會新增500名的兒癌案例，其中以急性淋巴性白血病最常見」馬偕兒童醫院血液腫瘤科主任葉庭吉說，兒癌很容易被忽視，主要是症狀難以辨識，加上孩子正逢青春期，當抱怨身體不適不想上課時，常會被家長以為是在鬧脾氣。

他說，孩子反覆高燒超過1星期時，家長就得提高警覺，除了懷疑是流感以外，也建議可以多加做血液檢查，有時候孩子開始抱怨骨頭痛，已經影響日常生活時，並發現四肢等多處有發現異常瘀青或是出血點，都是血癌發病的初期症狀。

葉庭吉說，血癌不用太擔心，目前最常見的急性淋巴性白血病為例，治癒率可以達到9成以上，急性骨髓性白血病治癒率也可以達到8成以上，只要發現得早，積極與醫師配合對抗病魔都能及早被發現治療。

馬偕兒童醫院也提供兒癌病童身體心靈的全面照顧，近幾年來，在治療上已採用副作用少且療效更好的治療方式，支持性照顧也進步許多。

針對孩童心靈方面，增加住院中床邊教育或團體活動，侵入性檢查前，則請兒童醫療輔導師給予孩子安慰鼓勵及陪伴，以降低恐懼。此外，若因治療而產生了額外醫療費用負擔，馬偕兒童醫院也給予癌童家庭適當的經濟協助。