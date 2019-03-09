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蘇澳氣爆釀3死 鑑識驚：氣爆閃燃威力大到炸裂牆壁

冰冷護理師化身熱舞高手 「選我就隊」叫她第一名

2019-03-09 20:43聯合報 記者李樹人╱即時報導

冰冷、專業、忙碌、有距離感，這是不少民眾對於護理師的形象，但這群護理人員在台上又唱又扭，隨著音樂擺動身體，雖然少部分動作「落漆」，慢半拍，卻贏得滿堂彩，原來護理師也可以如此熱情開朗活潑。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天舉辦30周年慶祝大會，理事長高靖秋帶領全聯會理監事們撩下去，跳起流行舞蹈「C哩C哩」，希望台灣17萬護理大軍們都能充滿朝氣與熱情。

此外，30周年慶祝大會特別舉辦創意舞蹈人氣賽，還推出了護理之歌「護理的力量」，主唱歌手羅美玲本身具有護理背景，南方二重唱的「小南方」林小南與知名作詞家何厚華共同作曲作詞。

中山附醫「中山附醫選我就隊」贏得創意舞蹈人氣賽冠軍，護理部副院長李秋香開心地說，組隊之前，從醫院內部尋找跳舞高手，個個皆曾是熱舞社成員，利用假日期間排舞，影片上傳後，更是全院總動員大拉票。

台北醫學大學附設醫院團隊「台北醫01」則拿下亞軍，屏東寶建醫院團隊「美魔女隊」搶下季軍，決選出的前三名參賽隊伍，於慶祝大會上，和全聯會理事長高靖秋同台跳舞。

高靖秋指出，攸關全國17萬名護理同仁勞動環境的護病比規範將於今年5月1日正式上路，明訂急性一般病床全日平均護病比，每一護產人員照顧的病人人數為醫學中心9人以下，區域醫院及精神科教學醫院為12人以下，地區醫院及精神科醫院為15人以下。

高靖秋表示，但新規範仍未達到護理人員的期待．她呼籲衛福部盡速推動「三班護病比」，才能真正能改善護理人員勞動環境和工時，否則護理人員工作環境依舊嚴峻。

護理師護士公會全國聯合會今天舉辦30周年慶祝大會，監察院院長張博雅、內政部長徐國勇、衛福部部長陳時中，以及立委陳曼麗、邱泰源、陳靜敏、吳玉琴、吳焜裕、劉建國、蔣萬安等人均到場祝賀。

徐國勇致詞指出，今天是他私人要來參加這項活動，因為年輕時就罹患嚴重氣喘，多次發作而送醫，那時幾乎全省署立醫院都有他的氣喘病歷，記得一次被送到急診室，一名護理師竟安慰說「你放心，你不會喘了」，此話一出，引起哄堂大笑。

創意舞蹈人氣賽得獎者與護理公會全聯會理事長高靖秋尬舞。圖／中華民國護理師護士公會...
創意舞蹈人氣賽得獎者與護理公會全聯會理事長高靖秋尬舞。圖／中華民國護理師護士公會全國聯合會提供
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內政部長徐國勇於護理公會全聯會慶祝大會上致詞，談及自身師專畢業前環島旅行時氣喘發...
內政部長徐國勇於護理公會全聯會慶祝大會上致詞，談及自身師專畢業前環島旅行時氣喘發作經驗，逗得台下哄堂大笑。圖／中華民國護理師護士公會全國聯合會提供
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護理師周年慶氣喘
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