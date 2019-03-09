護病比五月上路 護理師更希望推動這個

2019-03-09 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



護病比入法5月1日上路，醫學中心護病比應為1比9、區域醫院1比12、地區醫院1比15，未依規定施行將開罰最高25萬元，違規不改可停業處分，護理師公會全聯會今舉辦30周年慶祝大會，全聯會理事長高靖秋表示，新規定未達護理人員期待，盼衛福部儘速推動「三班護病比」，否則血汗護理人員的情況沒辦法改善。

高靖秋表示，護病比入法值得鼓勵，但是現在推行的護病比僅是「全日平均護病比」，真正能改善護理人員勞動環境和工時的實為「三班護病比」，要求衛福部盡快給出推動時程，否則護理人員將依舊在過勞環境底下工作。她也提出，今年護病比入法上路後，政府應該拿出公權力「強力執法」，否則預告性的稽查根本沒用。

高靖秋也說，護理人員應該團結，一旦發現醫院有違反護病比的規範，一定要勇於檢舉，讓基本的人力比可以達到，接著則盡全力向政府爭取三班護病比。

高靖秋表示，照護司曾推動「獨立型護理之家功能拓展計畫試辦中期照護創新服務」，在護理之家提供5到6床專區，收住急性期後出院需要持續醫療照護或復健的個案，在6到12周的訓練之後，病人日常生活活動能力有顯著的進步。

高靖秋說，護理之家能依其專業提供急性後期照護及安寧療護，並申請健保給付，則可以大幅減輕民眾的負擔。全聯會表示，目前已和健保署協商「護理之家納入急性後期照護及安寧療護的可行性」，盼今年能有初步結果。