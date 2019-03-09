春雨一波接一波 水利署持續人工增雨挹注水庫

2019-03-09 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



掌握一波接一波的春雨鋒面來臨，經濟部水利署今天上午8時起持續在鯉魚潭、烏山頭、曾文、南化、甲仙堰等水庫施作人工增雨，盼增加集水區降雨量，為水庫挹注更多水量。

依據氣象資料，受鋒面影響，昨晚起中北部、今午起南部降雨漸明顯。水利署表示，人工增雨團隊持續守視雲層發展與移動，掌握鋒面前合適人工增雨作業時段施作。