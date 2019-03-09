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管爺將親自出馬招生 中部學校：顯示人才外流壓力大

2019-03-09 18:45聯合報 記者喻文玟╱即時報導

世界各國頂尖大學，近年積極海外招生。台灣大學史無前例，3月20日晚間校長管中閔親自帶隊前進中部招生說明，台中一中、台中女中都接到台大電話：「鼓勵學生、家長參加，不只有管爺，各系所主管都會出馬！」基層高中解讀，台大從來不用宣導，顯示人才外流壓力很大。

台中市忠明高中教務主任陳建銘說，今年大學個人申請報名時間是3月20、21日，管爺出馬的時間有點慢，會報名台大的就會報，成績不夠，聽了也報名不了。不過，台大願意開始重視家長和學生，「下鄉」主動說明特色是正向趨勢。

中一中校長陳木柱說，少子化在台灣出現「校際搶人大戰」現象，從高中到大學都是，「前端明星高中、大學搶資優生，後端私校搶人數」。

中女中教務主任陳元泰說，以前台大根本不用宣導，就像中女中不需要去國中宣導，管爺親自出馬，加分效果一定高，讓中區師生有被重視感覺，近年國外大學屢來招手，清華、交大、中興…各頂尖大學早積極搶學生，台大若依舊老神在在，就是太有自信，管中閔親自招生代表他看見頂尖生流失的問題。

陳木柱也觀察到，以往看在校表現、學生性向的免學測「特殊選材」，頂尖大學釋出名額不多，今年台、成、清、交釋出的校系和名額都增加，「一時的出馬不一定有用，平常就要經營」。

陳木柱舉例，台中一中科學班和交通大學長期合作，學生去交大作實驗、寫小論文，即使每年升學時，科學班實際就讀交大的人數不多，但全校整體選讀交大的人數增加，同儕之間會分享、帶動氛圍，大學和高中策略聯盟已是趨勢。

中一中校長陳木柱說，少子化在台灣出現「校際搶人大戰」現象，從高中到大學都是，「前...
中一中校長陳木柱說，少子化在台灣出現「校際搶人大戰」現象，從高中到大學都是，「前端明星高中、大學搶資優生，後端私校搶人數」。記者喻文玟／攝影
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台大交大管中閔
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