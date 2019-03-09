每天2罐無糖碳酸飲料 增中風風險

2019-03-09 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



有些女性怕胖，改喝低熱量的「無糖」飲料，減少卡路里攝取。一項研究顯示，一天只要喝兩罐無糖碳酸飲料（含人工代糖），就可能使女性心臟病、中風風險增加近三分之一。

相關研將刊於三月十日天出刊的元氣周報。這項超過八萬名女性參與的研究，是首次針對較年長女性特定中風類型的研究。研究發現，經常喝無糖碳酸飲料的女性，罹患血栓性中風的可能性，較一般人高出31%。與很少飲酒的女性相比，患心臟病的風險高29%，死亡風險則高出16%。某些人的風險特別高，包括肥胖的女性。

研究主導者、美國心臟協會的Yasmin Mossavar-Rahmani博士說：「我們的研究和其他觀察性研究顯示，含人工代糖的飲料並不安全。」

該研究發表於《中風（Stroke）》期刊上，參與研究的81714位女性，在研究開始時年齡介於50-79歲，平均追蹤為12年。在為期三年的評估中，這些女性表示，在過去三個月裡，他們經常飲用低卡路里、含人工代糖的可樂、碳酸飲料和果汁等。

在調整年齡、高血壓和吸菸等各種風險因子後，得出結果。研究人員發現，在老年女性中，每天飲用多種減肥飲料，會導致動脈阻塞，特別是小動脈引起的中風風險。

研究者強調，該研究發現了其中相關的環節，但無法證明飲料直接導致中風和心臟問題的原因。另外，他們的調查結果可能不適用於男性或年輕女性。