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哪個政黨有積極捍衛兒童生存權？ 王薇君感傷

2019-03-09 18:28聯合報 記者王宏舜╱即時報導

法務部長蔡清祥日前在立法院就兒虐修法，指「兒虐致死不是故意的」，此話引起爭議，蔡清祥7日時解釋，虐童致死與一開始就直接殺童不同，刑度當然與一開始就有殺人故意的殺童是不一樣的。

蔡說，外界誤解認為為什麼虐童不能等同於殺人？其實，虐童本身是一個故意，但若未預期會死亡、沒有故意的話，就是一個「加重結果犯」，刑度自然與「一開始就有殺人故意」的殺童是不一樣的。殺人罪可判處死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，而法務部提出修正刑法286條的刑度，則是加重結果犯可判處無期徒刑、10年以上有期徒刑。

兒童權益促進協會擔任理事長王薇君昨天晚上在臉書上貼文，再附上姪子王昊的相片，寫下「孩子們抱歉，我找不到……哪個政黨的基本價值裡有『捍衛兒童生存權益』？真心希望有政黨願意積極表態捍衛『兒童生存權益』」。

貼文一出，上百網友紛紛留言推崇她一直站在第一線，也有網友批評「他們引用法律保護人民，但是將孩童排除法律之外。設置玩法，但是也不周延。」，也有人質疑「會把虐童跟過失的行為搞成一起的，真的很難想像他們老師是怎麼教的」。

王薇君表示，貼文目的不是針對法務部長，她能理解部長蔡清祥的解釋，氣憤的是沒有一個政黨把兒童生存權利視為重要政策。她抱怨，孩子如果只有2、3歲，凌虐兒童當然可預見這是種「凌遲」、是會出事的，但法律人總愛講「犯罪構成要件」，老百姓無言。

救援過無數虐童案件的王薇君表示，很希望政府官員能親自來看看被虐致死的兒童照片，感受那種沉痛。

高等法院正在審理男子莊嘉億幫女友照顧4歲的女兒，他卻拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露3星期，女童活活被虐死。莊和溺愛兒子的莊母卻說有幫她擦藥，陪同家屬開庭的王薇君就批評「骨頭都突出來了，塗什麼藥？」，斥加害人的辯詞根本不合邏輯。

王薇君感嘆朝野無人將捍衛兒童生存權益擺在各黨積極推動的價值與政策中。圖／取自王薇...
王薇君感嘆朝野無人將捍衛兒童生存權益擺在各黨積極推動的價值與政策中。圖／取自王薇君臉書
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法務部長蔡清祥說明兒虐修法。資料照片。記者王聖藜/攝影
法務部長蔡清祥說明兒虐修法。資料照片。記者王聖藜/攝影
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虐童殺人蔡清祥
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