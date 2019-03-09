哪個政黨有積極捍衛兒童生存權？ 王薇君感傷

2019-03-09 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



法務部長蔡清祥日前在立法院就兒虐修法，指「兒虐致死不是故意的」，此話引起爭議，蔡清祥7日時解釋，虐童致死與一開始就直接殺童不同，刑度當然與一開始就有殺人故意的殺童是不一樣的。

蔡說，外界誤解認為為什麼虐童不能等同於殺人？其實，虐童本身是一個故意，但若未預期會死亡、沒有故意的話，就是一個「加重結果犯」，刑度自然與「一開始就有殺人故意」的殺童是不一樣的。殺人罪可判處死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，而法務部提出修正刑法286條的刑度，則是加重結果犯可判處無期徒刑、10年以上有期徒刑。

兒童權益促進協會擔任理事長王薇君昨天晚上在臉書上貼文，再附上姪子王昊的相片，寫下「孩子們抱歉，我找不到……哪個政黨的基本價值裡有『捍衛兒童生存權益』？真心希望有政黨願意積極表態捍衛『兒童生存權益』」。

貼文一出，上百網友紛紛留言推崇她一直站在第一線，也有網友批評「他們引用法律保護人民，但是將孩童排除法律之外。設置玩法，但是也不周延。」，也有人質疑「會把虐童跟過失的行為搞成一起的，真的很難想像他們老師是怎麼教的」。

王薇君表示，貼文目的不是針對法務部長，她能理解部長蔡清祥的解釋，氣憤的是沒有一個政黨把兒童生存權利視為重要政策。她抱怨，孩子如果只有2、3歲，凌虐兒童當然可預見這是種「凌遲」、是會出事的，但法律人總愛講「犯罪構成要件」，老百姓無言。

救援過無數虐童案件的王薇君表示，很希望政府官員能親自來看看被虐致死的兒童照片，感受那種沉痛。