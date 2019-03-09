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中風失語兩年 rTMS療法30天他重新開口說話

2019-03-09 15:54聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台北榮總復健部主任蔡泊意今於復健科醫學會年度會員大會暨學術研討會中發表新型中風整...
台北榮總復健部主任蔡泊意今於復健科醫學會年度會員大會暨學術研討會中發表新型中風整合復健療法。記者陳婕翎／攝影
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中風復健的黃金期大約在半年內，過去醫界多認為一年後想再進步就非常困難。但近年研究發現，正確復健搭配高速顱外磁波刺激治療（rTMS），亞急性期至慢性期中風各種後遺症，如動作、語言、吞嚥、及認知功能障礙，復原率高達七成，醫師提醒，即使病史已達兩年，仍不應放棄。

62歲張先生，二年前中風後不僅失去身體右半邊的功能，連語言表達也完全喪失，隻字片語完全無法說出口，成為失語症患者。經中風復健團隊運用顱外磁波刺激治療與同步性語言療法，一個月後張先生已經可以開口說單字，持續復健兩個月，甚至可以簡單對話。

台北榮總復健部主任蔡泊意今於復健科醫學會年度會員大會暨學術研討會中發表，中風復原困難是因壞死神經無法再生，rTMS藉由高能量磁波於顱外傳遞促進性或抑制性訊號進入顱內大腦皮質，就可精密定位大腦相對應欲改善的皮質區域，改變大腦活性，使神經壞死處僅存的神經再生。

目前這項技術在美國FDA及我國衛福部食藥署都尚未通過適應症，僅能用於研究，台北榮總醫院2010年引進該技術進行中風復健，是國內最早的使用，蔡泊意說，目前以研究名義，收治約300至400名中風患者，因每個人的腦部敏感度不同，使用rTMS患者皆可恢復3至7成。

蔡泊意表示，尤其中度障礙以下患者效果最顯著，經過10至20次rTMS，搭配肢體或語言復健訓練及藥物治療，甚至可從中度障礙進步至輕度障礙，輕度障礙者更有機會近乎完全生活自理。不用開刀或侵入性技術，高安全性、副作用輕微，多為抽筋或頭暈。

但研究也發現，該技術極限是中風病史僅能在兩年內，多於兩年想再進步就非常困難。蔡泊意也坦言，並非所有患者病患都適用此治療方法，如有癲癇病史、大腦開過刀者、體內裝有金屬或電子儀器，不可做核磁共振者，仍需經專業評估。

復健中風患者
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