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社區通報家暴案量提升 彰化縣推動社區防暴有成

2019-03-09 15:26聯合報 記者羅真╱即時報導

家庭暴力受暴者可能礙於「家醜不外揚」的傳統觀念選擇隱忍，因此防治家暴必須翻轉舊思維，同時讓社區鄰里間更加互助。社區要動起來並不容易，許多社區感嘆缺錢、缺人、缺向心力，不過彰化縣福興鄉西勢社區從零到有，再衝到全國競賽第一的經驗顯示，潛力其實比想像中更大。

衛福部今天舉辦「社區防暴，共築社會安全網」共識研習營，其中一場由彰化縣的社會工作者分享經驗。彰化縣社會處專員許芳瑜說，家暴通報大多來自警政、醫院、社政與教育單位，不過彰化縣近年數據資料顯示，社區與一般人士的通報占比增加約7.5%，顯示彰化各個社區對於家暴防治的意識與行動力雙雙提升。

許芳瑜說，彰化縣是農業大縣，傳統價值觀根深柢固，多數受暴婦女選擇維持家庭穩定、選擇隱忍，要改變這個情形，就得全面在社區翻轉舊思維。

為讓社區動起來，彰化縣104年起找來學者、專家、社工組成社區培力師團隊，將理論化為實務。像是輔導社區成立「泡茶守護隊」，社區中有家戶發生紛爭時，不是口頭勸戒別打了，而是守護隊男志工跟該家戶男性泡杯茶、喝點酒、聊聊天，用自然且健康的方式讓他紓壓與反思。社區女志工則組成「姊妹貼心隊」，給予該家戶女性支持。在長者關懷方面有「長青關懷隊」，兒少關懷有「半線英雄隊」。

另也陸續在彰化縣各大社區找出優秀的示範社區，藉由「母雞帶小雞」的方式紮根。彰化縣福興鄉西勢社區是在家暴防治上表現亮眼的社區之一。

在當地蹲點6年的社工員黃姿綺分享，大家常說社區沒錢、沒人，因此要做事的第一步就是要盤點資源。在地的公部門、教育單位、警政單位、醫療單位以及最重要的民間社福團體與宗教單位，或許都能一起合作防治家暴，規劃活動時可一起考量進來。

再來要進行人文調查，要知道社區住著什麼樣的人、有哪些特色人物或靈魂人物可以合作，便於後續發想與合作。西勢社區的掃帚、菜脯有名，社區中也有捏麵人大師，因此設計出幾個社區吉祥物，包括掃帚爸、蘿蔔媽、捏姊姊、陀螺弟與阿嬤，之後頻頻讓他們出現在活動與社區各個角落，提升社區向心力。

黃姿綺也談到行銷需要分眾，舉例來說，小朋友喜歡看卡通，因此可以找來跟暴力有關係的卡通與他們討論；青少年現在都要做服務學習，所以可跟在地國中合作，讓學生在服務過程瞭解反家暴；長輩愛看八點檔，宣導時可以撿連續劇中的家暴片段來討論；阿嬤參與社區舞蹈表演時，也可在其中偷渡防暴理念，像是選跳掃帚舞就可象徵掃除暴力。

黃姿綺說，社區動起來並不容易，但是機會是留給準備好的人。倘若不知從何開始，從得獎社區的經驗開始仿效是很好的方法之一。

● 與防暴有關的3支電話：緊急報案（110）、保護專線（113）、男性關懷專線（0800-013-999）

衛福部今日舉辦「社區防暴，共築社會安全網」共識研習營，全台各地第一線的工作者共襄...
衛福部今日舉辦「社區防暴，共築社會安全網」共識研習營，全台各地第一線的工作者共襄盛舉。記者羅真／攝影
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