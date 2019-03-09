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不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16聯合報 記者許政榆╱即時報導

為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地區今日於八德區衛生所，合作舉辦「免費肝炎及肝癌大檢驗」，提供桃園市20歲以上成人6項免費肝病篩檢，以及符合四癌篩檢資格者免費健檢活動，透過篩檢發現異常個案，後續由衛生局、轄內衛生所及肝病防治學術基金會協助追蹤治療，即便今日天候不佳，現場近1900名的民眾不畏風雨接受篩檢，活動參與踴躍。

根據衛生福利部106年統計十大死因中，肝癌死亡率高居第二名，而慢性肝病、肝硬化皆列於前十大死因中，桃園市每年約有400多人死於肝癌、300多人死於慢性肝病及肝硬化。為協助病患篩檢、定期追蹤，104年由國際扶輪3520地區向國際扶輪總部申請50萬美金，發起「台灣肝病根除計畫」，在全台扶輪各地區成立肝病防治委員會，提供肝炎抽血項目、病毒量檢驗、BC肝患者做腹部超音波檢查等。

桃園市府自民國97年起與財團法人肝病防治學術基金會合作，分別已於桃園區、復興區、大園區、觀音區、新屋區、龍潭區、大溪區、蘆竹區及楊梅區等9行政區，辦理免費肝炎及肝癌篩檢，歷年共計篩檢16822人，篩檢出B型肝炎帶原者2244人、C型肝炎陽性360人，陽性個案後續皆完成追蹤及轉介。

衛生局長王文彥表示，多數肝病患者初期沒有明顯徵兆或症狀，經過20至30年的病程，後續可能逐漸演變為肝硬化及肝癌，肝病不僅會危害個人健康更會降低家庭生活品質，惟有透過篩檢，早期發現，早期治療，才能遠離肝病威脅。

此次篩檢民眾如檢驗結果異常，後續衛生局與肝病防治學術基金會將安排免費腹部超音波檢查。肝病防治學術基金會另提供家境貧困者相關就醫協助，包括就醫交通補助單次往返500元、掛號費、健保部分負擔費用及自費部分等項目，屆時將以醫院收費實際金額全額補助。民眾如有任何疑問，請洽桃園市政府衛生局防疫專線0800-033-355或肝病防治學術基金會免費諮詢專線 0800-000-583。

為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地...
為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地區今日於八德區衛生所，合作舉辦「免費肝炎及肝癌大檢驗」。圖／衛生局提供
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為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地...
為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地區今日於八德區衛生所，合作舉辦「免費肝炎及肝癌大檢驗」。圖／衛生局提供
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為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地...
為協助民眾及早發現肝病，桃園市府、財團法人肝病防治學術基金會、國際扶輪3523地區今日於八德區衛生所，合作舉辦「免費肝炎及肝癌大檢驗」。圖／肝病防治學術基金會提供
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