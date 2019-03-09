親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美媒：北韓飛彈組裝設施有動靜 恐準備試射

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

10大金控開出逾3萬職缺 科技人才最熱門

2019-03-09 14:18聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今年校園徵才企業博覽會首場今天在台灣大學登場，十大金控總計開出逾3萬個職缺，向新鮮人招手，其中國泰金、富邦金全年徵才人數分別高達7000及6800人。因應數位金融趨勢，今年金融業徵才也吹著濃濃的科技風，各家都要擴編IT、數位、智能金融部門，非金融背景的專才也有機會踏入金融領域。

儲備幹部（MA）是進入金融業待遇佳、升遷快的「快速超車道」，今年十大金控公司共計要招募425位MA，包括富邦金、中信金等，今年都開出60名MA職缺，創新高。

今年國泰金控及其子公司鎖定「數位、科技及跨領域」的人才，在攤位架設上也從過往金融區，轉至「科技區」，和台積電、英業達、宏碁等台灣頂尖科技公司並列，要吸引科技人才。國泰金控總經理李長庚表示，希望重新建構年輕學子對金融業的既定印象，也宣告「集團數位轉型」的決心。

玉山金控暨玉山銀行人資長王志成表示，玉山首創TMA（科技儲備幹部）培育計畫，能滿足科技人才多元的職涯發展需求，在系統分析、系統設計、專案管理及海外系統規畫專案等方面發揮專才，玉山預計今年招募50位MA與TMA。

另外，玉山金控今年新增財經TA培育計畫，歡迎對財務工程與財經交易有熱誠人才加入。今年玉山也將擴大招募資工、資管、數學、電機等領域優秀人才，以因應玉山金融創新業務快速擴展。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融業需要各式各樣的人才，無論什麼專業背景，有認真、負責、肯學習的態度最重要。富邦金控領域廣、各領域在業界表現都是A段班，MA起薪6.5萬元，為業界之冠，今年要招募17個組別、60位MA，創新高，且首度開放大學學歷參與甄選，讓有企圖的年輕人提早進入職場一展長才。

台新金控總經理林維俊表示，台新今年預計徵求800名內外勤職務的新夥伴，包括MA、法金助理客戶關係經理人（ARM）、投顧研究員、資訊工程師、理財專員等；今年首波海外徵才於1月底已在美國紐約展開，將積極爭取具海外生活經驗且有語言專長的人才加入台新的行列。

永豐金控今年開出一千名職缺，旗下永豐銀行今年擴大金融創新儲備人才（MVP）的招募，向學士、碩士等應屆畢業學子招手，祭出優於一般大學畢業職場新鮮人的薪資，並安排定崗於同業罕見的銀行商品、企劃等幕僚單位，廣招對金融商品行銷企劃、設計、服務流程優化有興趣的同學加入。

已成立120週年的第一銀行，今年預計招募MA50名，總經理鄭美玲表示，一銀未來將...
已成立120週年的第一銀行，今年預計招募MA50名，總經理鄭美玲表示，一銀未來將持續開拓新業務、新市場、新客群，並聚焦各項數位通路轉型，熱烈歡迎不同領域英才前來挑戰。記者沈婉玉／攝影
分享
今年新光金控大舉增才近4,000人，包括3,000名外勤業務菁英、100位數位金...
今年新光金控大舉增才近4,000人，包括3,000名外勤業務菁英、100位數位金融資訊及行銷人才及超過500個內勤各類專業職缺。也將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英，依任職職位及表現，年薪上看百萬不是夢。新光人壽蔡雄繼總經理與前來填寫履歷的青年學子們打氣，鼓勵學子要積極面對往後畢業的挑戰。圖／新光金控提供
分享

玉山職場
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07

對流雲系發展旺盛 彰化以南注意瞬間大雨雷擊

2019-03-09 11:08

親子車廂霸凌事件 台鐵：若車長處置不當會懲處

2019-03-09 10:49

桃園區某護理之家 爆A型流感群聚感染

2019-03-09 10:34

新版Windows10恐影響報稅？ 財政部有解

2019-03-09 14:19

帝王蟹配馬卡龍 霸氣又可愛

2019-03-09 13:38

草莓費雪 暗藏主廚法式鄉愁

2019-03-09 13:36

想吃頂級大餐 藍帶名廚教你做

2019-03-09 13:35

老人中風病患吞嚥問題 螢光透視錄影檢查可改善

2019-03-09 12:15

國民年金擬開放尚未取得身分證的陸配、外配自願納保

2019-03-09 11:47

注意！蘇花改、舊蘇花11日與13日有演習要封路

2019-03-09 11:14

清明疏運台鐵加開252班次 20日凌晨搶票

2019-03-09 10:20

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

鋒面影響天氣溼答答 週末全台有短暫陣雨

2019-03-09 09:08

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

折疊桌自動嚙合才能販售 最快10月上路

2019-03-09 00:26

境外移植器官未通報 下月起開罰

2019-03-09 00:20

研究證實：預防胰臟癌 別攝取高糖

2019-03-09 00:16

健康你我他／土地公嶺賞野花 回憶童年

2019-03-09 00:16

大耳、老臉「Galloway-Mowat症候群」台灣罕病患者關鍵基因找到

2019-03-09 00:16

不是老年專利 9成女性泌尿疾病未就醫

2019-03-09 00:16

麻疹疫情燒 38至48歲該打疫苗？

2019-03-09 00:14

合歡山 喜見「雪花冰」

2019-03-09 00:08

獅會捐醫療車 服務宜蘭偏鄉

2019-03-09 00:03

桃機大停電 交長下令五月前大體檢

2019-03-09 00:01

大停電凶手抓到了！ 桃機準備新蓋兩座變電站解決問題

2019-03-08 23:58

3/20起放寬！ 郵局結存金額6萬以下免證件可辦

2019-03-08 23:46

蘇花改唯一開放機車通行的仁水隧道 明年通車

2019-03-08 23:46

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-08 23:38

彰縣大城鄉二爆禽流感 撲殺土雞3萬多隻

2019-03-08 23:16

來者是「客」 中醫大新竹附設醫院客語也通！

2019-03-08 22:49

桃機漏水、停電狀況多 學者：應系統性檢討

2019-03-08 22:32

防堵非洲豬瘟 9日起泰國飛台旅客手提行李全檢疫

2019-03-08 21:51

蔡政府旅遊補助 神力女超人批：砸錢美化觀光赤字

2019-03-08 21:42

法國研究：食用太多「超加工食品」與死亡率有直接關係

2019-03-08 21:41

高雄巨蛋旅展 民眾扮禿頭贏得日本機票

2019-03-08 20:19

未確實掌握境外器官移植 衛福部遭監院糾正

2019-03-08 20:09

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03
看更多

熱門文章

粉嫩的「小熊維尼櫻花限定版」全部都想要！7-11推9款櫻花季限定3C小物

2019-03-08 16:40

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38

親子車廂霸凌事件 台鐵：若車長處置不當會懲處

2019-03-09 10:49

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-08 23:38

求職蟑螂？三不五時就請假 被辭退還要資遣費

2019-03-08 17:20

天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

2019-03-08 18:07

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03

KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑

2019-03-08 14:44

蔡政府旅遊補助 神力女超人批：砸錢美化觀光赤字

2019-03-08 21:42

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

桃機大停電 交長下令五月前大體檢

2019-03-09 00:01

隋棠這裙子要價110萬 蕭敬騰想買DIOR馬鞍包

2019-03-08 19:24

周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07

每日星座運勢／處女人際上應對得宜 多和長輩交流

2019-03-09 00:00

總統喊合理化婦產科給付 健保署：全力配合

2019-03-08 18:47

台大校園徵才 台積電董座期許年輕人終生學習及跨領域

2019-03-09 11:12

大停電凶手抓到了！ 桃機準備新蓋兩座變電站解決問題

2019-03-08 23:58

研究證實：預防胰臟癌 別攝取高糖

2019-03-09 00:16

蔡凡熙叫吳念軒脫 自己爽當肉肉小朋友

2019-03-08 19:39

麻疹疫情燒 38至48歲該打疫苗？

2019-03-09 00:14

折疊桌自動嚙合才能販售 最快10月上路

2019-03-09 00:26

「錯不在我單身，錯在沒人配上我」給等待愛情的自己勇氣　9大單身金句對抗霸凌

2019-03-08 23:36

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39

Melody竟然說自己是沒有羞恥心的女藝人

2019-03-08 19:46

黑米、黑糯米是一樣的東西嗎？紫米又是什麼？

2019-03-08 17:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／沒有標準答案的計算題

2019-03-09 06:00

3/20起放寬！ 郵局結存金額6萬以下免證件可辦

2019-03-08 23:46

蕭敬騰隨身必帶牙線 拿矜貴馬鞍包來裝

2019-03-08 19:36

隋棠出席時尚活動恍如隔世 坦言偏心第？個小孩

2019-03-08 19:08

台積電董座劉德音：新鮮人必備3能力

2019-03-09 13:15

高雄巨蛋旅展 民眾扮禿頭贏得日本機票

2019-03-08 20:19

愛情不是看外貌 從3部電影學「看懂內心」才是真愛

2019-03-08 16:47

桃機漏水、停電狀況多 學者：應系統性檢討

2019-03-08 22:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top