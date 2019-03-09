10大金控開出逾3萬職缺 科技人才最熱門

2019-03-09 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年校園徵才企業博覽會首場今天在台灣大學登場，十大金控總計開出逾3萬個職缺，向新鮮人招手，其中國泰金、富邦金全年徵才人數分別高達7000及6800人。因應數位金融趨勢，今年金融業徵才也吹著濃濃的科技風，各家都要擴編IT、數位、智能金融部門，非金融背景的專才也有機會踏入金融領域。

儲備幹部（MA）是進入金融業待遇佳、升遷快的「快速超車道」，今年十大金控公司共計要招募425位MA，包括富邦金、中信金等，今年都開出60名MA職缺，創新高。

今年國泰金控及其子公司鎖定「數位、科技及跨領域」的人才，在攤位架設上也從過往金融區，轉至「科技區」，和台積電、英業達、宏碁等台灣頂尖科技公司並列，要吸引科技人才。國泰金控總經理李長庚表示，希望重新建構年輕學子對金融業的既定印象，也宣告「集團數位轉型」的決心。

玉山金控暨玉山銀行人資長王志成表示，玉山首創TMA（科技儲備幹部）培育計畫，能滿足科技人才多元的職涯發展需求，在系統分析、系統設計、專案管理及海外系統規畫專案等方面發揮專才，玉山預計今年招募50位MA與TMA。

另外，玉山金控今年新增財經TA培育計畫，歡迎對財務工程與財經交易有熱誠人才加入。今年玉山也將擴大招募資工、資管、數學、電機等領域優秀人才，以因應玉山金融創新業務快速擴展。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融業需要各式各樣的人才，無論什麼專業背景，有認真、負責、肯學習的態度最重要。富邦金控領域廣、各領域在業界表現都是A段班，MA起薪6.5萬元，為業界之冠，今年要招募17個組別、60位MA，創新高，且首度開放大學學歷參與甄選，讓有企圖的年輕人提早進入職場一展長才。

台新金控總經理林維俊表示，台新今年預計徵求800名內外勤職務的新夥伴，包括MA、法金助理客戶關係經理人（ARM）、投顧研究員、資訊工程師、理財專員等；今年首波海外徵才於1月底已在美國紐約展開，將積極爭取具海外生活經驗且有語言專長的人才加入台新的行列。