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年內第3次！菲律賓再將2名台灣電信詐騙犯 遣送大陸

雄獅布局海外 新年度招募外語人才

2019-03-09 12:48聯合報 記者雷光涵╱即時報導

雄獅說首波校園徵才活動今（9）日於台灣大學起跑，呼應旅遊市場每年3月份的賞櫻熱潮...
雄獅說首波校園徵才活動今（9）日於台灣大學起跑，呼應旅遊市場每年3月份的賞櫻熱潮，雄獅特地將徵才活動現場佈置為賞櫻場景。圖／雄獅集團提供
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台灣大學今舉行校園徵才，雄獅集團本次釋出五大項目職缺及「海外人才星級召募計畫」，預計招募600名精通外語的台籍人才、外籍專業人士、旅遊同業菁英。

雄獅集團表示，2019年預計招募250位職場新鮮人，並以「儲備幹部」為重點職缺，提供學士畢業起薪3萬5000元起、碩士畢業起薪4萬0000元起，以及派駐海外職缺起薪7萬0000元以上，優於業界的薪資福利，並提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練。

雄獅說，首波校園徵才活動今（9）日於台灣大學起跑，呼應旅遊市場每年3月份的賞櫻熱潮，雄獅特地將徵才活動現場佈置為賞櫻場景，與年輕學子們一同分享「旅行。工作。生活」三位一體的新工作價值觀。值得一提的是，為鼓勵優秀人才，雄獅釋出名額無上限的「10萬圓夢基金」，提供給今年度加入雄獅的儲備幹部。

雄獅布局國際，於倫敦、洛杉磯、雪梨、東京、曼谷等地設立共計15家海外分公司，集團人資處總經理陳正達表示，今年度以海外人才的職務作為招募的重點項目之一，其中包含儲備幹部的培育規畫，將輪調海外職務作為重點環節。

因此，以台大校園徵才活動為起跑點，將在3至5月進行校園巡迴徵才活動，本屆的MA（儲備幹部）積極延攬精通外語，以及具備資訊、財務、企管、行銷等技能的人才。因應集團全球化發展與布局，雄獅歡迎大學畢業，具有絕佳外語能力、曾經在當地居住至少6個月以上（包含讀書、交換學生或是工作）且喜愛旅遊的學子加入雄獅旅遊，除可享有優於業界之薪資福利，培訓期間還有海外出差機會，滿2年更有海外派駐機會。

雄獅集團2019年首波校園徵才活動今日率先於台灣大學起跑，接下來也將於3/10（日）成功大學、3/13（三）台北教育大學、3/20（三）台灣師範大學、3/22（五）政治大學、4/10（三）淡江大學、4/24（三）世新大學、5/7（二）文化大學、5/8（三）銘傳大學、5/16（四）高雄餐旅大學等公私立大學進行校園徵才活動。

雄獅說首波校園徵才活動今（9）日於台灣大學起跑，呼應旅遊市場每年3月份的賞櫻熱潮...
雄獅說首波校園徵才活動今（9）日於台灣大學起跑，呼應旅遊市場每年3月份的賞櫻熱潮，雄獅特地將徵才活動現場佈置為賞櫻場景。圖／雄獅集團提供
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