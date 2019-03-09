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老人中風病患吞嚥問題 螢光透視錄影檢查可改善

2019-03-09 12:15聯合報 記者江良誠╱即時報導

老人家、中風、癌症等病患可能因吞嚥問題，影響進食造成營養不良、吸入性肺炎等問題。盡早評估及治療吞嚥困難，使病患能攝取營養相當重要，透過螢光透視錄影檢查吞嚥，可以發現患者吞嚥異常的問題所在，進而改善患者的吞嚥困難。

南投73歲劉姓阿公腦中風住院，因流口水且喝水會嗆到，以鼻胃管餵食。出院後他恢復平時吃飯習慣，沒幾天就因為發燒、喘而再次入院。南投醫院復健科醫師林建仲說，具吞嚥障礙的腦中風個案約占3至4成，少數腦中風病人進食時因嗆咳現象不明顯而被忽略有潛藏的吞嚥障礙危機，卻常因痰多、發燒甚至反覆吸入性肺炎才被察覺吞嚥功能障礙。

林建仲表示，螢光透視吞嚥錄影攝影檢查是一種特殊的 X光檢查，其檢查的範圍包括口、咽及食道。檢查中使用不同濃稠度的鋇劑加上食物供病人吞嚥，利用動態螢光透視錄影吞嚥過程，以記錄患者的整個吞嚥過程，進行吞嚥的動態分析。

可以同時觀察患者吞嚥過程中器官的結構及每個吞驗階段的動態反應。除了可以提供客觀的診斷之外，醫師可以藉由影片的呈現，探查吞嚥機能缺損的解剖位置及評估吞嚥障礙的原因，幫助復健科醫師及語言治療師擬定治療策略，以提供患者最適合的醫療服務。使得吞嚥困難能夠進一步獲得改善。

南投醫院復健科醫師林建仲，透過螢光透視吞嚥錄影攝影檢查，改善病患吞嚥問題。圖／南...
南投醫院復健科醫師林建仲，透過螢光透視吞嚥錄影攝影檢查，改善病患吞嚥問題。圖／南投醫院提供
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腦中風患者醫師
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