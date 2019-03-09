國民年金擬開放尚未取得身分證的陸配、外配自願納保

2019-03-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國民年金保險制度可能有重大變革。衛福部社保司表示，持有居留證且無工作的陸配、外配都是國人的配偶，卻在拿到身分證之前有很長的時間無法享有社會福利，基於人權考量，內部研議修法開放這群人都可自願加入國保，同樣享有生育給付、老年年金等福利。

國民年金保險制度自2008年開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。國民年金提供生育給付、喪葬給付、老年年金、身心障礙年金、遺屬年金，被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可依規定請領相關的年金給付或一次性給付，以保障本人基本經濟生活。

衛福部社會保險司司長商東福說，新住民在拿到身分證、正式享有我國的社會福利之前，有一段漫長的等待期，但這群人也是國人，過去召集專家學者、民間團體開會時，就有不少專家認為應基於人權考量修訂《國民年金法》，開放領有居留證的新住民自願參加國保。

不過，這個想法仍在很初期的階段，商東福說，衛福部必須先掌握新住民資料，並與勞動部比對其中沒工作的人數，藉此評估開放這群人納保對國保財務的影響情形。若取得足夠程度的共識，才會提出修法草案。