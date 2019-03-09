想吃頂級大餐 藍帶名廚教你做

劉氏烤鴨 圖／業者提供 分享 facebook

香格里拉台南遠東飯店的廚藝總監劉冠麟，以獨到的品味引進全聚德、便宜坊、厲家菜等知名餐飲美食節，引領市場話題。他今年特別推出頂級私廚教室課程，要帶領賓客進入頂級廚藝世界，來場藝術的舌尖之旅。

身為滿族旗人後代、出生香港的劉冠麟，除了頂著英國愛爾蘭大學服務管理博士的高學歷，更擁有各種頂級酒店大型宴會與國宴的經驗，並多次為到訪的世界各國政要及名人提供一流的餐飲服務。

其精湛廚藝更是受到法國知名三大美食協會的肯定，身兼「藍帶騎士協會(Cordons Bleus)」台灣地區副總裁、「名廚藝術協會(Escoffier)」台灣地區副總裁，以及「美食家協會(Chaine des Rotisseurs)」餐飲大使。

今年，香格里拉台南遠東飯店邁入第十年，劉冠麟特別推出頂級私廚教室「大廚教你做」課程；由他親自示範教學，帶領賓客進入頂級廚藝世界，體驗生活與美學，並來場藝術的舌尖之旅，以下是他推薦的拿手料理。

經典劉氏烤鴨 時間最重要

劉氏烤鴨作法，從鴨胚處理、上鉤燙皮、打色、晾皮、烤製過程，嚴謹講究，才烤製出皮酥肉嫩鮮美多汁的烤鴨。

而烤鴨出爐後要以最速件送到客人桌邊，爭取最佳賞味時間，以皮帶肉的形狀片鴨，約莫20片外加鴨胸脆皮，享用時搭配特製甜麵醬、捲入蔥白絲和黃瓜絲，滋味美絕，回味無窮。

紅蟳蒸米糕 圖／業者提供 分享 facebook

紅蟳蒸米糕 繁複練就美味

台灣喜宴的大菜紅蟳米糕是道做法繁複的功夫。先精選每隻約600公克的紅蟳，並把白糯米洗乾淨並蒸熟後，放置備用；熱鍋爆香五花肉及冬菇等食材，最後將乾料要拌入上述蒸好糯米飯中。

之後再加鹽、糖等綜合調味料，荷葉上鋪滿厚厚的米糕，再放上切好段的螃蟹，肥美蟹肉讓米飯浸入濃郁蟹汁，吃起來Q彈美味富鮮味。

生汁明蝦球 圖／業者提供 分享 facebook

生汁明蝦球 考驗火候技術

蝦球的菜式千變萬化，看似簡單的菜色實為展現大廚深厚的功力，蝦球的好吃考驗著大廚對火候與下鍋油炸時間的精準掌握，不但吃起來外脆內清爽之外，蝦子的鮮味更是完整保留。

這道類似西式的做法，將沙拉和蝦球放在一起配上秘製醬汁，令人一再回味。

哪裡吃

香格里拉台南遠東飯店38F醉月樓

地址：台南市東區大學路西段89號

時間：午餐11:30~14:30/晚餐18:00~21:30

電話：(06) 702-8856