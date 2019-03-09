桃園區某護理之家 爆A型流感群聚感染

2019-03-09 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市桃園區某護理之家，本月疑似發生A型流感群眾流感事件，桃園市衛生局昨日接獲消息，為防堵疫情擴大，立刻派員前往護理之家疫調，該機構自3月3日起即出現第一例快篩A型流感病例，統計至3月8日止，機構內共有2位住民、2位照服員共4人快篩A型流感，衛生局督導該機構務必落實流感防治措施，將持續監控住民健康狀況至3月15日。

衛生局指出，依據《傳染病防治法》第33條規定，護理之家之負責人（或管理人）發現疑似傳染病病人時，應於二十四小時內通知衛生主管單位，如未依規通報者可依同法第69 條處新臺幣一萬元以上十五萬元以下罰鍰。衛生局將釐清該機構是否依規定進行通報，若未依規定辦理，查明後將依法裁罰。

衛生局指出，為預防機構住民發生流感，應提醒住民個人衛生及勤洗手、戴口罩，機構內住民的活動場域應保持空氣流通，若遇有疑似類流感症狀個案，應進行通報，並安排個案就醫，平時亦需加強消毒與監控量測體溫，必要時應對感染者進行隔離措施，提高流感疫苗接種率亦是最有效的方式。