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周末溼答答 明天下半天又要降溫

2019-03-09 10:07聯合報 記者洪安怡╱即時報導

整個周末溼答答！中央氣象局指出，今天受到鋒面影響，今天西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；溫度方面，中部以北及宜花高溫約21到24度，南部及台東約25到28度；但在低溫方面，中部以北及東北部約15至17度，其他地區約18、19度，早晚還是稍涼，尤其下雨的時候感受又較涼，外出除了記得攜帶雨具外，也別忘了多加件衣物。

氣象局已經針對台中以北地區、南投縣、花蓮縣及宜蘭山區發布大雨特報，提醒民眾注意。氣象局預報員張承傳指出，明天受鋒面通過影響，西半部和東北部還是會有陣雨，且降雨時間更長、雨勢也會更明顯，花東地區的降雨範圍也會更大；下半天大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，北部高溫剩下18度，低溫約15度，其餘地區高溫約22-23度，低溫約17度。

氣象局指出，下周一水氣開始減少，雨勢趨緩，逐漸轉為乾冷的天氣型態，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。下周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但需要注意的是這兩天清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也較冷，尤其下周二清晨因輻射冷卻效應，預估北部低溫約13度，中部約16度，南部及花東17到19度，沿海空曠地區會再低一些，要注意保暖。

今日全台各地多處降雨。圖／取自中央氣象局官網
今日全台各地多處降雨。圖／取自中央氣象局官網
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