無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



有民眾說帶小孩搭台鐵親子車廂，車廂被無座位乘客占據。圖／取自臉書社團「爆料公社」 分享 facebook 台鐵親子車廂成了無座乘客的天堂？有媽媽在臉書不公開社團「爆料公社」貼文說，3月8日帶小孩搭台鐵從新營到新左營，刻意買親子車廂的票，希望讓孩子有自由活動的空間，卻擠滿阿伯、阿兵哥、上班族等，阿伯還要她「小孩不要亂跑」。車長來處理時竟對無票的乘客說，是她要趕他們走的，這位媽媽深覺自己被霸凌。

「捍衛親子車廂，台鐵硬起來。」貼文的媽媽說，她搭親子車廂，車廂門一開發現車廂內擠滿90%不是親子車廂的人，老阿北、阿兵哥、外勞、上班族、學生，只看到一對母女。因為這個車廂座位是她費盡千辛萬苦訂到，看到車內景況心中只有「絕望」兩個字。

壓倒版媽的最後一根稻草是，阿伯對著她說「妳小孩不要亂跑」，她覺得親子車廂是要讓孩子跑的，於是請車長來親子車廂查票。車長來了以後先說周五人很多、「他們在這邊不會怎樣」。但版媽指出，車廂告示明白寫著：親子車廂不發售無座位票，非持有本車廂票乘客請至其他車廂，違者加收50%票價。

版媽說，「車長就開始趕人，說對不起各位乘客，是我這位太太趕他們走的。」她覺得被車長霸凌，比被路人阿北霸凌更怒。尤其最後自己還被兩名男乘客守在哺乳室前偷拍。她說，保護兒童，自己的權利自己捍衛，一般乘客還有1到11車廂，親子乘客就只有第12節車廂及少的可憐的詭異班次。

網友稱讚版媽很勇敢，支持她捍衛權益，認為台鐵需要再教育，既然有規定，不能因為假日就不必遵守，支持她投訴車長。