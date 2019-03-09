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無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14聯合報 記者雷光涵╱即時報導

有民眾說帶小孩搭台鐵親子車廂，車廂被無座位乘客占據。圖／取自臉書社團「爆料公社」
有民眾說帶小孩搭台鐵親子車廂，車廂被無座位乘客占據。圖／取自臉書社團「爆料公社」
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台鐵親子車廂成了無座乘客的天堂？有媽媽在臉書不公開社團「爆料公社」貼文說，3月8日帶小孩搭台鐵從新營到新左營，刻意買親子車廂的票，希望讓孩子有自由活動的空間，卻擠滿阿伯、阿兵哥、上班族等，阿伯還要她「小孩不要亂跑」。車長來處理時竟對無票的乘客說，是她要趕他們走的，這位媽媽深覺自己被霸凌

「捍衛親子車廂，台鐵硬起來。」貼文的媽媽說，她搭親子車廂，車廂門一開發現車廂內擠滿90%不是親子車廂的人，老阿北、阿兵哥、外勞、上班族、學生，只看到一對母女。因為這個車廂座位是她費盡千辛萬苦訂到，看到車內景況心中只有「絕望」兩個字。

壓倒版媽的最後一根稻草是，阿伯對著她說「妳小孩不要亂跑」，她覺得親子車廂是要讓孩子跑的，於是請車長來親子車廂查票。車長來了以後先說周五人很多、「他們在這邊不會怎樣」。但版媽指出，車廂告示明白寫著：親子車廂不發售無座位票，非持有本車廂票乘客請至其他車廂，違者加收50%票價。

版媽說，「車長就開始趕人，說對不起各位乘客，是我這位太太趕他們走的。」她覺得被車長霸凌，比被路人阿北霸凌更怒。尤其最後自己還被兩名男乘客守在哺乳室前偷拍。她說，保護兒童，自己的權利自己捍衛，一般乘客還有1到11車廂，親子乘客就只有第12節車廂及少的可憐的詭異班次。

網友稱讚版媽很勇敢，支持她捍衛權益，認為台鐵需要再教育，既然有規定，不能因為假日就不必遵守，支持她投訴車長。

不過也有自稱是台鐵車長的人說，希望這位媽媽或那位車長有錄影或錄音，關鍵在車長有沒有說那句話，一般車長不會那麼豬頭。他建議版主投訴台鐵，台鐵會查清楚的。他說，台灣人很多都心存僥倖或視規定為無物，寫那麼清楚還是要上去。但車長如果每站都站那邊，事情都不用做了。

有民眾說帶小孩搭台鐵親子車廂，車廂被無座位乘客占據。圖／取自臉書社團「爆料公社」
有民眾說帶小孩搭台鐵親子車廂，車廂被無座位乘客占據。圖／取自臉書社團「爆料公社」
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親子台鐵霸凌
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