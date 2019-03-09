親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

川普獅子大開口！不只要盟邦負擔美軍軍費 還要賺50％

NBA／暴龍對鵜鶘搶提前晉級 林書豪要盡快調整

抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39聯合報 記者雷光涵╱即時報導

為阻絕非洲豬瘟入侵，農委會防檢局決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行...
為阻絕非洲豬瘟入侵，農委會防檢局決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗。本報資料照片
分享
為阻絕非洲豬瘟入侵，農委會防檢局決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗，加上先前已開始檢查的越南、柬埔寨、寮國、緬甸，等於搭乘來自東南亞陸域的所有5個國家班機的乘客，皆必須全面接受隨身手提行李檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說，由於越南的非洲豬瘟疫情蔓延至該國10個省分，已對東南亞地區造成極大威脅。考量旅客自與越南有地緣關係的東南亞國家入境台灣攜帶豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險較高，決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗，希望能以超前部署的精神，阻絕疫病入侵。

應變中心提醒，自越南入境台灣違規攜帶豬肉產品，第一次開罰新台幣20萬元，第二次就開罰100萬元，外來人士遭罰未繳清者拒絕其入境。

不過旅客如違規自柬埔寨、緬甸、寮國及泰國攜帶豬肉產品入境，因為這些國家尚未發生非洲豬瘟，依據防檢局公布的裁罰基準，第一次裁罰3萬元，第二次及第三次分別裁罰30萬及100萬，處罰也相當重。

應變中心表示，桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李針對來自高風險地區的中國大陸包括香港、澳門的旅客，於1月16日起由航警局與防檢局共同執行全面檢查。並於2月2日起啟用X光機，其他機場則已對所有入境旅客託運及手提行李由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行全面檢查。

我國於2月15日自越南入境旅客違規攜帶豬肉產品檢出非洲豬瘟病毒基因後，桃園機場自當日18時起即開始全面檢查越南入境旅客隨身手提行李。其後由於越南的疫情快速漫延，針對越南及中國大陸的鄰近國家，防檢局於2月20日增列自柬埔寨、寮國及2月23日增列自緬甸入境旅客手提行李全面檢查。

應變中心說，考量泰國與這些國家有地緣接壤，且為重要的轉機地點，疫病傳播風險不容忽視，防檢局決定自9日零時起，再增加自泰國入境桃園機場旅客手提行李X光機檢查作業，以有效防範非洲豬瘟於境外。　

非洲豬瘟桃園機場行李
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

無座乘客占台鐵親子車廂 車長這句話讓媽媽覺得被霸凌

2019-03-09 09:14

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

麻疹疫情燒 38至48歲該打疫苗？

2019-03-09 00:14

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-08 23:38

折疊桌自動嚙合才能販售 最快10月上路

2019-03-09 00:26

大停電凶手抓到了！ 桃機準備新蓋兩座變電站解決問題

2019-03-08 23:58

鋒面影響天氣溼答答 週末全台有短暫陣雨

2019-03-09 09:08

境外移植器官未通報 下月起開罰

2019-03-09 00:20

研究證實：預防胰臟癌 別攝取高糖

2019-03-09 00:16

健康你我他／土地公嶺賞野花 回憶童年

2019-03-09 00:16

大耳、老臉「Galloway-Mowat症候群」台灣罕病患者關鍵基因找到

2019-03-09 00:16

不是老年專利 9成女性泌尿疾病未就醫

2019-03-09 00:16

合歡山 喜見「雪花冰」

2019-03-09 00:08

獅會捐醫療車 服務宜蘭偏鄉

2019-03-09 00:03

桃機大停電 交長下令五月前大體檢

2019-03-09 00:01

3/20起放寬！ 郵局結存金額6萬以下免證件可辦

2019-03-08 23:46

蘇花改唯一開放機車通行的仁水隧道 明年通車

2019-03-08 23:46

彰縣大城鄉二爆禽流感 撲殺土雞3萬多隻

2019-03-08 23:16

來者是「客」 中醫大新竹附設醫院客語也通！

2019-03-08 22:49

桃機漏水、停電狀況多 學者：應系統性檢討

2019-03-08 22:32

防堵非洲豬瘟 9日起泰國飛台旅客手提行李全檢疫

2019-03-08 21:51

蔡政府旅遊補助 神力女超人批：砸錢美化觀光赤字

2019-03-08 21:42

法國研究：食用太多「超加工食品」與死亡率有直接關係

2019-03-08 21:41

高雄巨蛋旅展 民眾扮禿頭贏得日本機票

2019-03-08 20:19

未確實掌握境外器官移植 衛福部遭監院糾正

2019-03-08 20:09

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03

影／新版阿里郎！北韓《輝煌的祖國》 也有無人機排字

2019-03-08 18:53

總統喊合理化婦產科給付 健保署：全力配合

2019-03-08 18:47

天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

2019-03-08 18:07

桃機大規模停電 林佳龍：將全面體檢

2019-03-08 18:05

9成女性泌尿問題未就醫 30歲女強人是高危險群

2019-03-08 18:00

黑米、黑糯米是一樣的東西嗎？紫米又是什麼？

2019-03-08 17:00

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

高市新增境外移入德國麻疹個案 至菲律賓自助旅遊感染

2019-03-08 16:36

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

小心基礎代謝率下降！要減肥 吃飯反而不可少

2019-03-08 15:34

大型柴油車汰舊換新 新增第三期換新可不報廢領補助

2019-03-08 15:12
看更多

熱門文章

鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K

2019-03-08 10:07

粉嫩的「小熊維尼櫻花限定版」全部都想要！7-11推9款櫻花季限定3C小物

2019-03-08 16:40

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券

2019-03-07 21:12

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯

2019-03-08 10:28

2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜

2019-03-08 11:30

求職蟑螂？三不五時就請假 被辭退還要資遣費

2019-03-08 17:20

濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03

外來種埃及聖䴉爆量築巢 社群直播主直搗巢穴搗蛋

2019-03-08 13:28

氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷

2019-03-08 10:32

桃機第一、第二航廈無預警跳電 國門一片漆黑

2019-03-08 10:30

錢來了！Dior高雄漢神全新概念店開幕　男裝店首度登場

2019-03-08 11:17

人力吃緊！中鋼今年新招人才510名

2019-03-08 10:22

蔡政府旅遊補助 神力女超人批：砸錢美化觀光赤字

2019-03-08 21:42

桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 11:11

防堵非洲豬瘟 9日凌晨起泰國飛台旅客手提行李全面檢疫

2019-03-08 23:38

35K處女座單身男徵結婚對象！一個月只給1500 網酸：用租的？

2019-03-08 14:18

天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

2019-03-08 18:07

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑

2019-03-08 14:44

只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠

2019-03-08 12:37

桃機大停電 交長下令五月前大體檢

2019-03-09 00:01

手麻無力不在意 男子竟引發腦中風死亡

2019-03-08 12:46

油價下週估不調整 中油將再吸收1.65億元

2019-03-08 12:20

這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19

總統喊合理化婦產科給付 健保署：全力配合

2019-03-08 18:47

拉麵通通買1送1！「博多幸龍」插旗松山 3月9日開幕

2019-03-08 11:42

每日星座運勢／處女人際上應對得宜 多和長輩交流

2019-03-09 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top