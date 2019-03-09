抵禦非洲豬瘟 今起東南亞5國入境手提行李全查

2019-03-09 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



為阻絕非洲豬瘟入侵，農委會防檢局決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗。本報資料照片 分享 facebook 為阻絕非洲豬瘟入侵，農委會防檢局決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗，加上先前已開始檢查的越南、柬埔寨、寮國、緬甸，等於搭乘來自東南亞陸域的所有5個國家班機的乘客，皆必須全面接受隨身手提行李檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說，由於越南的非洲豬瘟疫情蔓延至該國10個省分，已對東南亞地區造成極大威脅。考量旅客自與越南有地緣關係的東南亞國家入境台灣攜帶豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險較高，決定自9日零時起增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗，希望能以超前部署的精神，阻絕疫病入侵。

應變中心提醒，自越南入境台灣違規攜帶豬肉產品，第一次開罰新台幣20萬元，第二次就開罰100萬元，外來人士遭罰未繳清者拒絕其入境。

不過旅客如違規自柬埔寨、緬甸、寮國及泰國攜帶豬肉產品入境，因為這些國家尚未發生非洲豬瘟，依據防檢局公布的裁罰基準，第一次裁罰3萬元，第二次及第三次分別裁罰30萬及100萬，處罰也相當重。

應變中心表示，桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李針對來自高風險地區的中國大陸包括香港、澳門的旅客，於1月16日起由航警局與防檢局共同執行全面檢查。並於2月2日起啟用X光機，其他機場則已對所有入境旅客託運及手提行李由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行全面檢查。

我國於2月15日自越南入境旅客違規攜帶豬肉產品檢出非洲豬瘟病毒基因後，桃園機場自當日18時起即開始全面檢查越南入境旅客隨身手提行李。其後由於越南的疫情快速漫延，針對越南及中國大陸的鄰近國家，防檢局於2月20日增列自柬埔寨、寮國及2月23日增列自緬甸入境旅客手提行李全面檢查。

應變中心說，考量泰國與這些國家有地緣接壤，且為重要的轉機地點，疫病傳播風險不容忽視，防檢局決定自9日零時起，再增加自泰國入境桃園機場旅客手提行李X光機檢查作業，以有效防範非洲豬瘟於境外。